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Хуснуллин назвал сроки запуска отдельных элементов Крымского моста
Хуснуллин: Отдельные элементы Крымского моста могут заработать через один – два месяца
Отдельные элементы Крымского моста могут возобновить работу через один-два месяца, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, варианты восстановления будут зависеть от того, в какой форме решено реконструировать объект, передает ТАСС.
«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное – будем смотреть», – сказал он в кулуарах Транспортной недели.
Точные сроки станут понятны в течение недели, добавил Хуснуллин.
Напомним, с 16 по 18 ноября ВСУ атаковали Крымский мост с помощью беспилотников, повредив конструкцию. Движение автомобилей и поездов приостановлено. Минтранс России оценивает ущерб, возбуждено уголовное дело о теракте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуснуллин сообщил о согласовании плана восстановления Крымского моста. В тот же день глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал ориентировочное время возобновления движения поездов. В среду власти приступили к выстраиванию альтернативных маршрутов из-за ситуации на Крымском мосту.