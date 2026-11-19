70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?14 комментариев
Bild: Ряд немецких городов отменил рождественские ярмарки из-за нехватки денег
Bild: Ряд городов Германии отменил рождественские ярмарки из-за нехватки денег
Власти нескольких городов Германии приняли решение отменить традиционные рождественские ярмарки из-за нехватки средств у муниципалитетов, сообщила газета Bild.
Рождественские празднования полностью отменены в городах Кирххайм-бай-Мюнхен, Гестахт, Хаген-Хоэнлимбург, Тримбург, Таннхаузен и ярмарочном городке Винтерхаузен, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Организаторы также сообщают об отмене рождественских мероприятий в крупных городах. В Берлине отменили ежегодное событие Berlin Winter Dream, а власти Гамбурга отказались от проведения ряда мероприятий из-за дефицита бюджета.
Отмена празднований связана с резким ростом расходов на культурные мероприятия в ФРГ. По информации издания, за последние три года траты на такие мероприятия в стране выросли на 44%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти нескольких крупных городов Германии отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченных бюджетов.