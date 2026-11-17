17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
NYT: Утечка документов раскрыла бизнес Deutsche Bank с Дерипаской и Вексельбергом
Утечка более 15 млн внутренних документов Deutsche Bank показала, что банк годами ставил прибыль от российских олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга выше предупреждений о рисках, сообщает The New York Times.
Утечка более 15 млн внутренних документов Deutsche Bank, включая конфиденциальные отчеты, письма и протоколы совещаний, показала, что банк годами наращивал бизнес с российскими «олигархами», несмотря на предупреждения собственных риск-менеджеров об опасности таких отношений, пишет The New York Times. Документы получили индийский журналист Джоси Джозеф и южноафриканская журналистка Хадиджа Шарифе, их проанализировал консорциум из более 200 журналистов.
«Как вы знаете, у нас большая клиентская база российских олигархов», – написала специалист Deutsche Bank по борьбе с финансовыми преступлениями коллегам в первые часы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, спрашивая, от каких клиентов банку стоит отказаться.
Среди клиентов банка были Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. В 2014 году внутренний комитет Deutsche Bank по репутационным рискам поставил Дерипаску на первое место в списке опасных клиентов из-за обвинений в отмывании денег и связях с организованной преступностью, но подразделения банка, отвечающие за доходы, называли его «уважаемым бизнесменом» и сохраняли отношения с ним.
Банк переводил счета олигархов в Люксембург и Швейцарию, где действуют строгие законы о банковской тайне, что давало ему основания отказывать властям в раскрытии данных о клиентах. После начала спецоперации Deutsche Bank сопротивлялся полному выходу из России и объявил об уходе лишь после того, как об этом заявили JPMorgan Chase и Goldman Sachs.
Deutsche Bank заявил в ответ на запрос журналистов, что действовал законно и никогда не помогал клиентам обходить финансовые санкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Deutsche Bank и UniCredit подали иск к германской Linde из-за убытков после ухода из России. В январе в Deutsche Bank в Германии прошли обыски по делу об отмывании денег. В прошлом году Евросоюз изучал возможность передачи австрийскому Raiffeisen Bank акций Олега Дерипаски в компании Strabag на сумму 2 млрд евро.