Лавров назвал тупиковыми идеи фон дер Ляйен и Каллас по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава российской дипломатии прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя евродипломатии Каи Каллас об условиях завершения конфликта, передает РИА «Новости».

«Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, – это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают», – подчеркнул министр в интервью для программы «Вести».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о тесной связи урегулирования конфликта на Украине с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте.

В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отстранения руководителя дипслужбы Евросоюза Каи Каллас от представления объединения в возможных переговорах с Москвой.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Каллас непригодной для роли переговорщика от Европы из-за ее глупости.