Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
В Киевской области после взрывов загорелись склады
В Вышгородском районе Киевской области в результате серии взрывов получили повреждения и загорелись складские помещения предприятия, сообщила областная военная администрация.
В областной военной администрации заявили, что в Вышгородском районе повреждены складские помещения предприятия. Возник пожар, передает ТАСС.
Представители ведомства добавили, что точные масштабы разрушений на объекте в настоящее время не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Вышгороде под Киевом после серии взрывов произошел сильный пожар на территории складских помещений.
В начале месяца Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о возгорании на объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе.
В прошлом месяце на территории Киевской области потушили пожар в поврежденном производственно-складском строении.