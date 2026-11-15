В Киевской области после взрывов загорелись склады

Tекст: Дарья Григоренко

В областной военной администрации заявили, что в Вышгородском районе повреждены складские помещения предприятия. Возник пожар, передает ТАСС.

Представители ведомства добавили, что точные масштабы разрушений на объекте в настоящее время не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Вышгороде под Киевом после серии взрывов произошел сильный пожар на территории складских помещений.

В начале месяца Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о возгорании на объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе.

В прошлом месяце на территории Киевской области потушили пожар в поврежденном производственно-складском строении.