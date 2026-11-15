В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом
Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над городом, сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом», – сообщила Камбулова в «Максе».
Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.
Камбулова отметила, что беспилотная опасность сохраняется, и призвала горожан не вести фото- и видеосъемку района работы сил ПВО и экстренных служб.
Она попросила жителей при обнаружении беспилотника обращаться в полицию или в службу экстренного реагирования по номеру 112, проявлять осторожность, не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.
Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.