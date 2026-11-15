В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Взрыв в Киеве произошел на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремел взрыв, в городе и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.
Взрывы также были зафиксированы в Днепропетровске и подконтрольном киевским властям Запорожье, передает ТАСС.
Воздушная тревога действует в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в городе Павлограде Днепропетровской области Украины произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
Российский беспилотник поразил объект инфраструктуры в Черниговской области.