Завершена спасательная операция на остановившемся колесе обозрения в Казани

Tекст: Антон Антонов

«На остановившемся колесе обозрения в Казани завершена спасательная операция: эвакуированы все 27 человек, пострадавших нет», – сообщило ведомство в «Максе».

На колесе обозрения высотой 65 метров застряли 27 человек, включая десять детей. Точное число пассажиров удалось установить лишь после просмотра записей видеонаблюдения, так как кассиры и администрация не знали, сколько людей находилось на аттракционе.

Пожарные подразделения ПСЧ-48 развернули автолестницу АЛ-52 и с помощью тепловизора обследовали кабинки в верхних точках колеса. 15 человек, в том числе семь детей, самостоятельно выбрались при ручной прокрутке механизма, после чего он заблокировался.

Пожарные сняли по автолестнице пять человек, включая одного ребёнка, спасатели поисково-спасательной службы Татарстана эвакуировали по приставной лестнице еще пять человек и двоих – по канатно-спусковому устройству. Всего спасатели и пожарные эвакуировали 12 человек, из них троих детей.

Предварительной причиной происшествия названо выгорание тормозного выпрямителя, обеспечивающего работу мотор-редукторов, что привело к блокировке колеса обозрения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что пожарные и спасатели сняли со сломавшегося колеса обозрения в Казани 18 человек.

В субботу из-за возгорания в игровой комнате торгово-развлекательного центра на Московском шоссе в Нижнем Новгороде эвакуировали 500 человек, в том числе 100 детей.

