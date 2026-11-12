При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

Tекст: Катерина Туманова

Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.