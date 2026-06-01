Львова-Белова представила Путину рейтинг регионов по социальному сиротству
Во время встречи в Кремле уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова представила Владимиру Путину новый рейтинг российских регионов по ситуации с социальным сиротством.
«Мы подготовили Вам новый рейтинг, Владимир Владимирович, субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством», – сказала она, отметив, что традиционно в десятку лидеров входят регионы Северного Кавказа, а также Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Республика Калмыкия, сообщается на сайте Кремля.
Путин уточнил, что рейтинг фиксирует снижение количества детей в учреждениях, и Львова-Белова подтвердила, что учитывается общее число социальных сирот, а также то, как оказывается помощь семьям и сколько детей живет в интернатах. Она подчеркнула, что важна ликвидация больших интернатов, где сложно комплексно поддерживать и ребенка, и родителей.
Отдельно омбудсмен выделила так называемые регионы прорыва, которые за год заметно улучшили показатели и поднялись в рейтинге. К ним она отнесла Нижегородскую, Тамбовскую, Иркутскую, Челябинскую, Свердловскую, Тверскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Бурятию. По ее словам, региональные власти проделали колоссальную работу, за что им выражена благодарность.
Львова-Белова рассказала, что в успешных субъектах назначают одного ответственного за тему социального сиротства, чаще всего вице-губернатора по социальным вопросам. Вводятся комплексные программы сопровождения родителей с зависимостями, им помогают восстановиться в родительских правах. Кроме того, создана новая структура – межведомственный консилиум, который на региональном, муниципальном и учрежденческом уровнях оценивает обоснованность помещения ребенка в организацию.
Омбудсмен пояснила, что задача консилиумов – найти способы помочь семье, чтобы ребенок не попал в детский дом или мог вернуться домой, при этом решения принимаются индивидуально. В качестве примера она привела семью, где оба родителя страдали алкогольной зависимостью, но регулярно навещали детей в приюте и отказывались лечиться из-за страха потерять контакт с ними и оставить без присмотра большое хозяйство.
По словам Львовой-Беловой, этой семье предложили реабилитацию в Тюменской области в центре, где родители с зависимостями проходят лечение вместе с детьми. Муниципалитет, по ее словам, выделил волонтеров для ухода за хозяйством на время их отсутствия. Она сообщила, что спустя восемь месяцев семья вернулась, и ситуация благополучно разрешилась.
Подводя итоги, детский омбудсмен отметила, что текущий год стал «мощным» по результатам работы с семьями. По ее данным, достигнут исторический максимум по числу родителей, восстановившихся в родительских правах: домой вернулись 2844 ребенка.
Напомним, в России на 11 тыс. снизилось число детей в детдомах и приютах.