Министр: Экономика России не заметит ограничений на товары из Армении

Министр Решетников: Экономика России не заметит ограничений на товары из Армении
Ограничения на поставки ряда сельхозпродуктов и других товаров из Армении не повлияют на экономическую ситуацию в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, речь идет о нишевой продукции, отсутствие которой не отразится на инфляции, пишут «Известия».
«Я готов за наши рынки сказать, что по нашим рынкам, конечно, влияния не будет. Вчера у меня спрашивали, что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр», – подчеркнул глава ведомства.
Решетников отметил, что основной объем потребления удовлетворяется за счет внутреннего производства. Кроме того, Россия обладает диверсифицированной структурой поставщиков, что исключает возникновение проблем для экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих овощей и ягод из Армении с 30 мая.
Представители ассоциации «Руспродсоюз» отметили незначительную долю армянских плодов на российском рынке.
Официальный Ереван пока не прокомментировал решение российских властей.