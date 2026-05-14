  • Новость часаПушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Россия почти вдвое увеличила экспорт халяльной продукции
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    18 комментариев
    14 мая 2026, 17:48 • Новости дня

    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.

    Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    «Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.

    Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.

    Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.

    Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    Комментарии (19)
    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    Комментарии (10)
    14 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, передает РИА «Новости».

    Также ему избрали залог в 140 млн гривен (3,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании денег.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала заключения политика под стражу.

    Комментарии (8)
    14 мая 2026, 03:12 • Новости дня
    ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным

    Мирошник сообщил о фактах введения неизвестных препаратов пленным военным

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие делали уколы с невыясненным составом захваченным солдатам, угрожая им скорой смертью от болезней, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Специалисты начали расследование случаев применения медикаментов неясного происхождения в отношении захваченных бойцов, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат», – рассказал дипломат.

    Посол добавил, что точный состав вводимых веществ пока остается загадкой. Несколько вернувшихся после обмена военных уже подтвердили факты проведения подобных инъекций во время нахождения в неволе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о системном использовании Киевом медицинского персонала для пыток военнопленных.

    Украинские медики использовали пленных российских солдат для обучения студентов болезненным процедурам.

    Следователи СК России задокументировали факты проведения врачами ВСУ хирургических операций без наркоза.

    Комментарии (9)
    14 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога, но пояснил, что рассчитывает собрать необходимую сумму через знакомых.

    «Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом», – сказал Ермак, передает ТАСС.

    Защита Ермака намерена подать апелляцию на решение о заключении под стражу. Сам фигурант дела полностью отрицает любые выдвинутые против него обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака и назначил ему залог в 3,1 млн долларов.

    Комментарии (4)
    14 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой
    Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие реакции Владимира Зеленского на антикоррупционный скандал вокруг его окружения может стать фатальной ошибкой и привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.

    Как пишет немецкая газета Spiegel, молчание Зеленского после удара по его репутации из-за коррупционного скандала является очень опасным знаком. По мнению издания, такая позиция может обернуться для политика настоящей катастрофой, передает РИА «Новости».

    «Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. <…> А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», – указывается в публикации.

    Автор статьи подчеркивает, что выбранная стратегия игнорирования ситуации не решает проблему растущего общественного негодования. Офис Зеленского лишь отделывается от запросов прессы бессмысленными банальностями, однако возмущение граждан не исчезает от простого замалчивания проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака. Сам политик опроверг слухи об истерике при подаче заявления об увольнении.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором производится ремонт использующихся ВСУ американских истребителей F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что авиаремонтный завод в Жулянах под Киевом подвергся удару, передает РИА «Новости».

    «Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16», – сообщил он.

    Представитель подполья также добавил, что помимо обслуживания боевой авиации, на территории атакованного предприятия располагаются мощности по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские военные вывели из строя Львовский авиационно-ремонтный завод для обслуживания F-16.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton

    В Киеве ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton

    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрывов в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Владимир Зеленский подтвердил, что в течение того дня повреждения инфраструктуры были зафиксированы практически во всех регионах Украины. Компания Skyeton была основана в 2006 году и занимается созданием разведывательных дронов и легких самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 09:10 • Новости дня
    Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью
    Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью
    @ Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о политической ситуации на Украине, назвав дело Андрея Ермака публичной гражданской казнью.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что происходящее является серьезным ударом по действующей власти со стороны западных союзников.

    «Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории? Жёсткий удар под дых зелёного упыря, совершённый ласковой рукой «західних друзів Київа», с новой силой поставил этот уже потрёпанный временем вопрос», – написал Медведев.

    Политик отметил отказ некоторых западных стран от предоставления ранее обсуждавшейся помощи Киеву и активизацию оппонентов действующей власти. Медведев считает, что в настоящее время у Запада нет реальной альтернативы нынешнему украинскому руководству, так как политическое поле в стране зачищено.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что любой преемник на посту главы государства будет вынужден уничтожать наследие предшественника. По его мнению, новый лидер будет более сговорчивым и с большей вероятностью согласится на требования США, вплоть до капитуляции, чтобы получить признание и защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские следователи завершили обыски в доме бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

    Высший антикоррупционный суд страны арестовал недвижимость политика под Киевом.

    Бывший чиновник опроверг слухи об истерике при подаче заявления об отставке.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арестованный по обвинению в коррупции экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может использовать секретную информацию против Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Речь идет о перехвате управления киевским режимом и финансовыми потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака – это прямой удар по Зеленскому», – цитирует дипломата Газета.Ru.

    По мнению Мирошника, дело Ермака является попыткой западных кураторов украинских антикоррупционных ведомств ослабить действующую власть в Киеве. Зеленский оказывается перед сложным выбором: либо пойти на уступки структурам вроде НАБУ и отдать им часть контроля, либо дистанцироваться от бывшего соратника.

    Во втором случае Ермак может начать процесс слива президента, чтобы защитить себя на фоне уголовного преследования. Как отметил посол, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств.

    Накануне российские силовики сообщили о планах политика получить политическое убежище за рубежом.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    Рубио назвал срок восстановления Украины

    Рубио заявил о необходимости двух десятилетий для восстановления Украины

    Рубио назвал срок восстановления Украины
    @ Francesco Fotia/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий.

    Рубио поделился подробной оценкой сроков, которые понадобятся для возвращения страны к нормальной жизни, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства подчеркнул крайнюю длительность предстоящего периода.

    «Украина потратит два десятилетия на восстановление», – сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Политик также обратил внимание на текущую позицию американского руководства. По его словам, президент США сохраняет твердое намерение добиться завершения конфликта на Украине.

    Ранее Рубио заявил о готовности США выступить единственным посредником по Украине.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 02:08 • Новости дня
    СМИ: Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой

    Tекст: Вера Басилая

    В престижном комплексе «Династия» возводили коттедж, предназначенный для супруги главы киевского режима Владимира Зеленского в качестве отступных на случай развода.

    Один из особняков в элитном поселке «Династия» под Киевом предназначался Елене Зеленской в качестве имущественной компенсации при возможном расторжении брака, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    «Четвертый дом в кооперативе «Династия» строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом», – сообщил собеседник агентства.

    Источник также уточнил, что формальным владельцем недвижимости числится человек по имени «Вова». Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель отмечала, что на так называемых «пленках Миндича» под этим именем фигурирует сам Зеленский.

    Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель допустила появление голоса Елены Зеленской на секретных аудиозаписях.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Пашинян: Армения не хочет попасть под вторичные санкции из-за России
    Тбилиси попросил Рим помочь наладить диалог с Евросоюзом
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Уехавший в Израиль комик Михаил Шац отказался считать себя эмигрантом
    Москвичи назвали неочевидные способы борьбы с выгоранием

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации