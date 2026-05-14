Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией
Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.
Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.
«Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.
Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.
Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.
Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей
Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.