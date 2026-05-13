    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 14:02 • Новости дня

    Песков: Переговоры по Украине неизбежно будут сложными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей», – сказал он журналистам, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва на постоянной основе продолжает контакты с Вашингтоном по теме урегулирования ситуации на Украине. По его словам, диалог ведется по имеющимся каналам.

    Кроме того, Песков отметил, что Россия обменивается информацией с Киевом через Соединенные Штаты. Именно американская сторона сейчас выступает в качестве посредника в контактах по мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что для старта полноформатного мирного диалога украинским войскам необходимо прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    Представитель Кремля сообщал о постоянных контактах помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    13 мая 2026, 00:40 • Новости дня
    Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни
    Tекст: Катерина Туманова

    Советский и российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщил журналист и писатель Юрий Рост.

    «Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима» – написал Рост в Telegram-канале.

    Писатель добавил в комментарии ТАСС, что уход Молчанова не был неожиданностью. «Он болел довольно долго», – сказал он.

    Владимир Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. С детства увлекался теннисом, стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде, а в составе юношеской сборной Москвы побеждал на Спартакиаде.

    В 1967 году поступил на философский факультет МГУ, в 1973-м защитил диплом. Работал в Агентстве печати «Новости» (АПН) с 1973 по 1986 годы, был собкором в Нидерландах, работал переводчиком-синхронистом у советских делегаций.

    Молчанов как журналист расследовал нацистские преступления, в начале 1980-х годов выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую был удостоен литературной премии Максима Горького как лучший молодой автор.

    Он работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела, а в марте 1987 года вышел в эфир первый выпуск ставшей культовой информационно-музыкальной программы «До и после полуночи».

    Одновременно с этой программой в течение четырех лет Молчанов вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в холдинге ВГТРК.

    Александр Молчанов награжден орденом Почета, был лауреатом премии ТЭФИ, премии Союза журналистов «Золотое перо России» и других.

    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    13 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Вашингтона выкупить «Северные потоки» за бесценок
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты планируют восстановить «Северные потоки» и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

    Лавров заявил, что американские власти намерены за бесценок приобрести поврежденные трубопроводы, чтобы в дальнейшем диктовать Европе свои цены на газ, передает ТАСС.

    «Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» – два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    По словам дипломата, в случае успеха Вашингтон заставит Берлин пользоваться этой инфраструктурой. Однако стоимость топлива будет определяться не двусторонними договоренностями России и Германии, а исключительно новыми американскими владельцами магистрали.

    Кроме того, Соединенные Штаты открыто заявляют о желании забрать под свой контроль транзитную газовую сеть на территории Украины. Лавров констатировал, что главная цель таких действий заключается в стремлении американцев прибрать к рукам все значимые энергетические маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД ранее уже рассказывал о планах Вашингтона по захвату балтийских газопроводов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление американцев к контролю над мировой энергетической инфраструктурой.

    Немецкая пресса сообщала о тайных переговорах по возрождению транзита российского топлива при условии американского управления.

    12 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Решетников доложил Путину об экономических показателях России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

    В ходе доклада глава ведомства сообщил, что за последние три года рост отечественной экономики составил 10%, передает РИА «Новости».

    Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. При этом доля импорта в валовом внутреннем продукте существенно снизилась. Государство теперь в большей степени опирается на собственные силы.

    Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения: реальные зарплаты продолжают расти, увеличившись в марте на 8%. Текущая ситуация в экономике открывает возможности для смягчения кредитно-денежной политики Центрального банка.

    Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал экономический рост на уровне 0,4%.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России вопреки мировой волатильности.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    13 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия прошлого лидера Джо Байдена, экономически «наказывать» Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает курс предыдущего главы государства Джо Байдена. Он добавил, что главное отличие заключается в том, что при Трампе существует диалог с Москвой.

    «На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. По его словам, новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве потенциального партнера. При этом нынешний американский лидер усиливает существующие антироссийские санкции. Ранее представители Вашингтона назвали отказ команды Джо Байдена от диалога с Москвой большой ошибкой.

    12 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Сумма возможного залога бывшему главе офисе президента Украины Андрею Ермаку, которую собирается потребовать у суда украинская прокуратура, равна его зарплате за 220 лет.

    Бывший глава офиса Владимира Зеленского может оказаться под стражей с правом внесения 180 млн гривен, передает ТАСС, ссылаясь на данные из декларации Ермака.

    Сумма составляет около 4,1 млн долларов, что эквивалентно заработку политика на посту за 220 лет. За 11 месяцев работы Андрей Ермак официально получил 747 тыс. гривен.

    При этом чиновник задекларировал доход в виде банковских процентов на сумму почти 500 тыс. гривен. Если бы обвиняемый откладывал и эти средства, сбор необходимой для освобождения суммы занял бы 132 года.

    Обвинение в отмывании средств было предъявлено Ермаку 11 мая. Следователи раскрыли преступную группу, легализовавшую 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. По местным законам фигурантам грозит от восьми до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

    Ермак в Telegram-канале все происходящее называет необоснованным и обещает защищать свои права, имя и репутацию в рамках законов Украины.

    «Я открыт ко всем процессуальным действиям» – добавил он, уточнив, что вместе с адвокатами изучает материалы дела.

    Напомним, вечером понедельника, 11 мая, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал. Во вторник Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака, также суд Суд арестовал недвижимость в городе Козин, которая проходит по делу с участием Ермака.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    13 мая 2026, 10:06 • Новости дня
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В пещере у популярного греческого острова Лефкас рыбак обнаружил начиненный взрывчаткой ударный дрон Magura с работающими двигателями, Греция в связи с этим выразила протест.

    Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах, передает Politico.

    В Афинах опасаются, что боевые действия могут перекинуться на Средиземноморье из-за попыток Киева атаковать теневой флот, перевозящий российскую нефть.

    Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил украинское происхождение беспилотника. На заседании совета по обороне ЕС в Брюсселе он назвал произошедшее «крайне серьезным инцидентом».

    Глава МИД Йоргос Герапетритис также выразил недовольство на встрече с европейскими коллегами, пообещав ответить дипломатическими протестами.

    Греческие вооруженные силы контролируют расследование и готовят отчет. Рассматриваются две основные версии: беспилотник сбросили с коммерческого судна или запустили с украинской базы в Мисрате на западе Ливии. В Киеве заявили об отсутствии информации о дроне, но выразили готовность к сотрудничеству для выяснения обстоятельств.

    Инцидент вызвал критику правительства Греции со стороны оппозиции. Лидер ультранационалистической партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос отметил, что Владимир Зеленский всегда был врагом страны. При этом он предложил забрать аппарат для реверс-инжиниринга и массового производства подобных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции официально подтвердили украинскую принадлежность найденного у острова Лефкаса безэкипажного катера.

    В апреле украинские беспилотники атаковали иностранный нефтяной танкер в морской акватории Краснодарского края.

    Ранее министр судоходства Греции Василис Кикилиас связал удар по греческому судну Maran Homer с частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти.

    13 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали все БПЛА ВСУ, направленные на промышленный Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

    Средства ПВО и РЭБ пресекли попытку удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, сообщил губернатор в Max.

    Падение обломков дронов спровоцировало локальное возгорание на территории предприятия. По информации МЧС, пожар планируют полностью ликвидировать в течение нескольких часов. Специалисты отмечают, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани нет.

    В результате инцидента никто из сотрудников газоперерабатывающего завода не пострадал, жертв также удалось избежать. Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме, ситуация находится под контролем местных властей и экстренных служб.

    В сентябре в ходе ночной атаки на промышленный объект этого региона осколки стекла ранили местную жительницу.

    12 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ
    Tекст: Валерия Городецкая

    Программы повышения производительности труда в крупных отраслях экономики должны позволить компенсировать потребность в кадрах до 3 млн человек без прямого сокращения занятых, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    О планах по развитию рынка труда Решетников рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Первая тема – это рынок труда. Мы на сегодняшний момент по Вашему поручению разработали программы роста производительности труда по всем 17 крупным отраслям экономики, включая и отрасли социальной сферы», – сообщил министр, его цитирует сайт Кремля.

    По словам министра, этими программами уже охвачено 55 млн занятых, а ключевая задача – за счет комплекса мероприятий выйти на компенсацию кадровой потребности в 3 млн человек. Он пояснил, что речь не идет о массовом высвобождении работников, так как люди, как правило, продолжают трудиться, переходя на другие позиции.

    Решетников отметил, что заложенный рост обеспечивается не сам по себе, а за счет внедрения бережливого производства, роботизации и распространения решений на основе искусственного интеллекта. В социальной сфере, добавил он, важную роль играет цифровизация, укрупнение бюджетных учреждений и создание крупных холдингов, в том числе в образовании, что позволяет сокращать административно-управленческий аппарат и направлять больше средств на оплату труда врачей и учителей.

    Во вторник Решетников доложил Путину о росте экономики России.

    12 мая 2026, 21:16 • Новости дня
    Решетников доложил Путину о росте доходов россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реальные доходы населения России продолжают расти, несмотря на замедление темпов роста доходов с депозитов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Людям всегда важны реальные денежные доходы населения, и Вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет. Потому что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост. Но у нас не такой. У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26%», – заявил министр, его слова приводит сайт Кремля.

    По словам Решетникова, в первом квартале этого года реальные доходы увеличились на 2,6%. При этом реальные заработные платы также демонстрируют уверенный рост. В январе и феврале они росли, а предварительные оценки за март показывают увеличение более чем на 8%.

    Министр подчеркнул, что текущая ситуация свидетельствует о сохранении трудодефицитного рынка.

    Напомним, Решетников доложил Путину о росте экономики России. Президент отметил положительные тенденции в российской экономике.

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, говорит вице-премьер Александр Новак. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

