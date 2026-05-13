Белград не принял новое предложение MOL по контролю над NIS

Белград отказался принять предложение MOL по контролю над NIS

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что власти страны не удовлетворены уточненным предложением венгерской компании MOL по приобретению контрольного пакета акций NIS, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что NIS доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, и Белград «хочет, чтобы так и осталось».

По словам министра, поздно ночью поступило уточненное предложение MOL по сделке, однако сербская сторона по-прежнему не согласна с предложенными решениями.

«Джедович-Ханданович заявила сегодня, что поздно ночью поступило уточненное предложение от MOL в связи с NIS, но сербская сторона и далее не удовлетворена предложенными решениями», – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго страны. Ключевым камнем преткновения остаются будущая работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево и обеспечение покрытия сербского рынка его продукцией.

«Нефтяная индустрия Сербии» считается одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимающейся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. В NIS работают около 14 тыс. человек, ежегодные отчисления компании в бюджет страны достигают 9%. В ее собственности находятся более 400 автозаправочных станций, НПЗ в Панчево, производственная площадка в Нови-Саде, предприятие «Петрохемия» и совместная с «Газпром энергохолдинг» ТЭС Панчево.

Ранее Джедович-Ханданович допускала согласование условий продажи контрольного пакета акций NIS венгерской компании MOL к 16 мая. До этого президент Сербии Александр Вучич заявлял о планах завершить сделку по продаже NIS корпорации MOL до 22 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания MOL и Газпром достигли соглашения о продаже сербской «Нефтяной индустрии Сербии» NIS.