Лавров обвинил Трампа в агрессивном продвижении ресурсов США
Президент США пытается вытеснить российскую нефть с индийского рынка, чтобы усилить экспорт американских ресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, президент США Дональд Трамп, требуя от Индии отказаться от российской нефти, агрессивно продвигает товары США на международные рынки, передает ТАСС.
Лавров добавил, что истинная причина давления заключается в желании США «активно отстаивать свои национальные интересы», что включает устранение конкурентов под предлогом конфликта на Украине.
Он также сообщил, что индийская сторона уже дала понять свою позицию: если США хотят продавать нефть Индии, страна готова обсуждать условия. Однако торговля с другими государствами, включая Россию, остается вопросом двусторонних отношений между Москвой и Нью-Дели.
Глава МИД напомнил, что аналогичную позицию озвучивали премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава индийского внешнеполитического ведомства. «Я считаю, что эта позиция отражает национальный интерес, национальные достоинства наших индийских друзей», – отметил Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку российской нефти. Дональд Трамп выразил удовлетворение по поводу сообщений о прекращении Индией закупок российской нефти. Индийские нефтяные компании продолжили переговоры о возможном возобновлении закупок российских энергоресурсов.