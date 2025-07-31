Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.23 комментария
Reuters сообщил о приостановке Индией закупок российской нефти
Reuters сообщил о приостановке индийских закупок российской нефти
Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, контролирующие основную долю рынка, временно отказались от российских поставок из-за заявлений американского лидера о новых пошлинах.
Крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти на прошлой неделе, передает Reuters. Агентство ссылается на источники в отрасли, которые сообщили, что этот шаг связан с угрозой президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на импорт товаров.
Закупки остановили такие компании, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Именно эти предприятия осуществляют контроль над более чем 60% мощностей по переработке нефти в Индии.
В публикации отмечено, что индийские предприятия приняли решение о приостановке закупок после резонансных заявлений Трампа на фоне обострения торговых отношений между США и крупными импортерскими странами.
Ранее посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.