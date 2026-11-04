По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Семья Федосеевой-Шукшиной сообщила о ее тяжелом состоянии
Семья назвала тяжелым состояние Федосеевой-Шукшиной в реанимации
Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая находится в реанимации, остается тяжелым, сообщили в семье актрисы.
«Состояние тяжелое. Относительно стабильное. Дыхание через трубку аппарата искусственной вентиляции легких. Продолжается комплекс необходимых лечебных мероприятий», – приводит ТАСС слова собеседницы.
Отмечается, что актриса оказалась в реанимации из-за проблем с сердцем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник семья Федосеевой-Шукшиной назвала тяжелым состояние актрисы, находящейся в реанимации на искусственной вентиляции легких.
В прошлом месяце дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила о госпитализации Федосеевой-Шукшиной в реанимацию из-за проблем с сердцем.