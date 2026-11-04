По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин поставил свечку к иконе Дмитрия Донского и Ефросинии Московской
Президент Владимир Путин поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской на выставке «Христианская традиция. Наши дни».
Глава государства в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) перед посещением выставки подошел к иконе, поставил свечку и приложился к ней, передает ТАСС.
Дмитрий Донской и Евдокия Дмитриевна прожили в браке 22 года. После смерти супруга Евдокия Дмитриевна встала во главе Московского княжества. Незадолго до смерти она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния.
Ефросиния Московская была прославлена в XIX столетии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».
В сентябре президент признался в сильном впечатлении от мощей святого князя Дмитрия Донского во время визита в храм.
В августе Владимир Путин назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского уникальным и чудесным событием.