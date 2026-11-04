Путин поставил свечку к иконе Дмитрия Донского и Ефросинии Московской

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава государства в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) перед посещением выставки подошел к иконе, поставил свечку и приложился к ней, передает ТАСС.

Дмитрий Донской и Евдокия Дмитриевна прожили в браке 22 года. После смерти супруга Евдокия Дмитриевна встала во главе Московского княжества. Незадолго до смерти она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния.

Ефросиния Московская была прославлена в XIX столетии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».

В сентябре президент признался в сильном впечатлении от мощей святого князя Дмитрия Донского во время визита в храм.

В августе Владимир Путин назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского уникальным и чудесным событием.