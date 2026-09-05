Путин рассказал о сильном впечатлении от увиденных мощей Дмитрия Донского

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин в ходе праздничных торжеств в честь Дня города в Москве рассказал о впечатлении, которое произвели на него мощи святого князя Дмитрия Донского, передает РИА «Новости».

«Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился сам Владимир Путин.

Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ковчег с частицей мощей святого пронесут по центральным улицам Москвы 6 сентября во время крестного хода.

Патриарх Кирилл назвал обретение останков великого князя особым знамением и знаком духовной поддержки. А ученые выявили на черепе полководца зажившую боевую травму.