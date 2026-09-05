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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 17:51 • Новости дня

    Путин рассказал о сильном впечатлении от увиденных мощей Дмитрия Донского

    Путин рассказал о сильном впечатлении от увиденных мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин признался, что мощи святого князя Дмитрия Донского произвели на него неожиданно сильное впечатление во время визита в храм.

    Президент России Владимир Путин в ходе праздничных торжеств в честь Дня города в Москве рассказал о впечатлении, которое произвели на него мощи святого князя Дмитрия Донского, передает РИА «Новости».

    «Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

    Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился сам Владимир Путин.

    Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ковчег с частицей мощей святого пронесут по центральным улицам Москвы 6 сентября во время крестного хода.

    Патриарх Кирилл назвал обретение останков великого князя особым знамением и знаком духовной поддержки. А ученые выявили на черепе полководца зажившую боевую травму.

    5 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин по предложению ЕР присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам за героизм их жителей в годы Великой Отечественной войны.

    Президент подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости».

    «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Березники, городу Бийску, городу Вятские Поляны, городу Йошкар-Оле, городу Копейску, городу Королеву, городу Первоуральску, городу Саранску, городу Серову, городу Уссурийску, городу Ухте, городу Черемхово», – говорится в тексте указа.

    Ранее «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрывал заслуги этих населенных пунктов.

    Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей государственной политики.

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

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    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

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    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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    4 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин восхитился героизмом советских солдат в Курильской десантной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал Курильскую десантную операцию последних дней Второй мировой войны героической историей, о которой пока мало знают в стране.

    Глава государства обратил внимание на недостаточную осведомленность граждан о событиях на Дальнем Востоке в конце Второй мировой войны, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе подведения итогов очередного заседания оргкомитета «Победа».

    «Вот сейчас мы говорили про Дальний Восток, про последнюю операцию десантную. Мало кто знает в стране, что там происходило. Это очень интересная героическая история последних дней Великой Отечественной войны, где люди уже после окончания войны в европейской части, после того, как сокрушили нацизм германский, жертвовали своей жизнью, амбразуру закрывали своим телом для того, чтобы обеспечить успех операции и так далее», – сказал президент.

    Путин подчеркнул исключительный героизм советских солдат. Бойцы отдавали жизни ради успеха операции даже после окончательного разгрома нацистской Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны опубликовало исторические снимки Курильской десантной операции.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил президенту о строительстве памятного комплекса на острове Шумшу.

    В прошлом году глава государства направил поздравление по случаю восьмидесятилетия этого сражения.

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    5 сентября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России 3 сентября

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный певец Михаил Шуфутинский удостоился звания народного артиста, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября, передает ТАСС.

    Согласно документу, высокая награда присуждена музыканту за значительный вклад в искусство.

    Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года. Исполнитель окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. Там он получил специальности дирижера, хормейстера, а также преподавателя музыки и пения.

    В прошлом году Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником.

    В июне 2026 года президент России присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

    В марте глава государства удостоил аналогичного звания Владимира Вдовиченкова.

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    5 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот»

    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленный столичный вокзал «Серп и Молот» на четвертом центральном диаметре.

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии московского городского вокзала «Серп и Молот» по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА «Новости». Событие приурочено ко Дню города, который отмечается в Москве 5 и 6 сентября. В этом году столице исполняется 879 лет.

    После комплексной реконструкции станция стала полноценным городским вокзалом площадью более 7,3 тыс. квадратных метров. Объект включает две современные платформы, оборудованные навесами на всю длину, а также новый пассажирский конкорс и южный вестибюль. Дизайн нового здания отсылает к историческому заводу «Серп и Молот».

    Транспортным узлом ежедневно пользуются до 70 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 40% и превысит 100 тыс. человек в сутки. Власти столицы также планируют перенести платформу «Москва-Товарная», чтобы поезда МЦД-2 могли останавливаться на «Серпе и Молоте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в День города президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо». До этого по видеосвязи российский лидер запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Кроме того, Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации.

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    5 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Песков призвал дождаться итогов встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кремль сообщит об итогах встречи президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффым и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Встреча с президентом (Владимиром Путиным) действительно состоится, будет беседа. Как правило, до этого они были достаточно продолжительными. Давайте дождемся, мы обязательно вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля анонсировал рабочую встречу Путина с американскими делегатами.

    Кортеж переговорщиков из США направился из аэропорта Внуково в центр Москвы.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера миротворцами.

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    5 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Путин открыл обновленный стадион «Торпедо» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в День города открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновленного столичного стадиона «Торпедо». Торжественная церемония состоялась в День города Москвы, на ней также присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    Комплексная реконструкция превратила историческую арену имени Эдуарда Стрельцова, построенную в 1959 году, в современный спортивный объект. Теперь стадион соответствует высшей категории УЕФА и первой категории РФС, что позволяет проводить соревнования всероссийского и международного уровня. Вместимость центральной арены увеличилась на 1,6 тыс. мест и достигла 15 тыс. зрителей.

    Архитектурный облик стадиона отсылает к индустриальному прошлому района и автозаводу ЗИЛ. Основное здание выполнено в форме гигантской стальной шестеренки, а символика футбольного клуба интегрирована в конструкцию: планировка стилобата скрывает огромную букву «Т», еще одна установлена на крыше.

    Помимо главной арены, построены три тренировочных поля с искусственным газоном высшего стандарта. Обновленный спорткомплекс сможет принимать до одного миллиона посетителей ежегодно, а в режиме концертов вместит 20 тыс. человек. Также завершено благоустройство нового участка Симоновской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    А накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных.

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    5 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин открыл третью очередь парка «Остров Мечты» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства дистанционно принял участие в запуске третьей очереди развлекательного комплекса «Остров Мечты» в Нагатинском Затоне столицы.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе третьей очереди столичного парка развлечений «Остров Мечты», отметив впечатляющую пропускную способность комплекса. В церемонии, приуроченной ко Дню города Москвы, также участвовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «Почти 1,5 млн человек за месяц – это, конечно, впечатляет. Я вас поздравляю, я помню, как вы рассказывали о планах развития. Здорово, что все получается в Москве», – сказал Владимир Путин во время церемонии.

    Новая территория представляет собой открытый парк экстремальных аттракционов площадью 200 тыс. квадратных метров. Пространство разделено на пять тематических зон, включая «Рыбацкую бухту» с парящим мостом длиной 451 метр и благоустроенной набережной. В рамках озеленения там высадили около 10 тыс. деревьев и кустарников, а протяженность прогулочных маршрутов превысила пять километров.

    Гостям доступно более 20 механических аттракционов, некоторые из которых уникальны для России и Европы. Среди них 68-метровая башня падения «Свободный полет», водный спуск «Путь воды» и экстремальные катальные горы.

    После расширения «Остров Мечты» стал крупнейшим парком России по количеству тематических зон ( всего их 15), и вошел в пятерку мировых лидеров по числу механических аттракционов. Общая площадь застройки составила 850 тыс. квадратных метров, а ежедневная пропускная способность выросла в три раза, достигнув 45 тыс. посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Также президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.

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    5 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем города Москвы

    Путин поздравил россиян с Днем Москвы и назвал команду Собянина мотором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы и всех граждан страны с 879-летием Москвы, посетив праздничный концерт в «Зарядье».

    Глава государства в субботу посетил концертный зал «Зарядье», где прошло торжественное мероприятие по случаю праздника, передает РИА «Новости». В этом году столице исполнилось 879 лет, а празднования проходят пятого и шестого сентября.

    «По традиции в начале сентября мы отмечаем день Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны», – обратился к присутствующим президент.

    Российский лидер также высоко оценил работу столичных властей. Он назвал мэра Сергея Собянина и его команду главным мотором масштабных инициатив и важнейших проектов развития, поблагодарив всех, кто вкладывает в это свои таланты и труд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал участие главы государства в праздничных мероприятиях. В субботу Владимир Путин присвоил мэру столицы Сергею Собянину звание Героя Труда. Сам градоначальник в видеообращении поблагодарил жителей города за вклад в приближение победы.

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    5 сентября 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин оценил вклад Москвы в технологический суверенитет России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль науки и промышленности Москвы в достижении технологического суверенитета страны во время выступления в «Зарядье».

    «Наука и промышленность столицы взяли на себя значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин выступил в московском концертном зале «Зарядье» на торжественном мероприятии, посвященном 879-летию столицы.

    Он обратил внимание на достижения столичных предприятий в текущем году.

    В Москве открылись уникальные производства компонентов для отечественных систем связи и электроники. Кроме того, начат выпуск новых видов медицинских изделий и лекарств. День города в этом году празднуется 5 и 6 сентября.

    В прошлом году Путин назвал Москву флагманом движения России вперед.

    Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул востребованность высокотехнологичных решений московских компаний по всей стране.

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    5 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин поручил перевести школьные учебники в электронный формат

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить инициативы по обязательному выпуску цифровых версий образовательных материалов для школ с государственной аккредитацией.

    Президент Владимир Путин поручил до 20 декабря проработать вопрос цифровизации образовательной литературы. Нововведение затронет издания, включенные в федеральный перечень и разрешенные для использования в российских школах, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации представить предложения <...> по обязательному изданию в электронной форме учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», – говорится в документе.

    Власти также планируют внедрить в материалы интерактивные и мультимедийные элементы. Ожидается, что такие технологии помогут повысить эффективность обучения и вовлеченность школьников в образовательный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября российские школы полностью перешли на единые государственные учебники истории.

    Ранее сообщалось, что Министерство просвещения готовит новые пособия по всем естественно-научным дисциплинам. До этого ведомство обновило федеральный перечень школьной литературы.

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    5 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин поздравил набравшую 500 баллов на ЕГЭ московскую школьницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поздравил московскую школьницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на Едином государственном экзамене.

    Президент Владимир Путин во время праздничных торжеств в честь Дня города Москвы в столичном концертном зале «Зарядье» лично поздравил выпускницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ, сообщает РИА «Новости».

    «С удовольствием отмечу выдающиеся достижения московской школьницы Екатерины Малковой – можно и нужно вспомнить о таких ребятах и девушках – при сдаче Единого государственного экзамена она впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. Поздравляю с успехом теперь уже студентку легендарного Физтеха и ее близких, и, конечно же, отмечу работу всей системы московского образования», – заявил президент.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил президенту о первом в истории максимальном результате ЕГЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Екатерина Малкова подала документы для поступления в Московский физико-технический институт. Позже ректор вуза Дмитрий Ливанов подтвердил зачисление рекордсменки на первый курс.

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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