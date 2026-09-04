В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Песков: Путин примет участие в праздновании Дня города Москвы
Президент России Владимир Путин посетит праздничные мероприятия в честь 879-летия Москвы, которые пройдут в предстоящие выходные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 5 сентября посетит торжественные мероприятия, посвященные Дню города Москвы, передает РИА «Новости».
«Завтра также будет достаточно напряженный рабочий день у президента традиционно по случаю Дня города Москвы. Он примет участие в различных мероприятиях. Завтра в течение дня мы будем вас информировать», – рассказал Дмитрий Песков.
В 2026 году Москва отмечает свое 879-летие. Праздничные мероприятия в столице продлятся два дня – 5 и 6 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 5 и 6 сентября. В 2026 году столица отмечает 879-ю годовщину с даты первого летописного упоминания.
В прошлом году президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов планеты.