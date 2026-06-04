Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин поблагодарил Таджикистан за переданных снежных барсов
Путин выразил благодарность Таджикистану за передачу снежных барсов России
Россия очень благодарна Таджикистану за переданных ей снежных барсов и готова со своей стороны также оказывать помощь своим друзьям по восстановлению популяций других видов крупных кошек, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что российская сторона выражает глубокую признательность за переданных ей снежных барсов, передает ТАСС.
В стране продолжается активная работа по восстановлению популяций других видов крупных кошек, и государство намерено содействовать в этом вопросе своим партнерам.
«Что касается тигров, это естественное дело, мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям», – заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.
Глава государства также обратил внимание на успехи в сохранении популяции дальневосточных тигров, отметив, что они являются самыми крупными в мире.
«Это, кстати, самые крупные тигры в мире. Крупнее нет, дальневосточные тигры самые крупные. Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане. И если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям из Казахстана, мы, конечно, будем это делать», – подчеркнул президент.
Владимир Путин начал работу на ПМЭФ со встречи с руководителями мировых информагентств.
Президент России Владимир Путин назвал успешным совместный с Казахстаном проект по восстановлению популяции амурского тигра.
Российская сторона передала Казахстану четырех хищников для выпуска в дикую природу.