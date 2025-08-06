Мишустин назвал безобразием прежнюю нагрузку на учителей

Мишустин: Прежняя административная нагрузка на учителей была безобразием

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым назвал прежнюю административную нагрузку на педагогов безобразием, передает РИА «Новости».

По его словам, учителям приходилось тратить больше времени на заполнение документов, чем на обучение детей.

Мишустин отметил, что Рособрнадзор уже предпринял серьезные шаги для решения этой проблемы, и попросил главу службы Анзора Музаева доложить о результатах.

Кроме того, Мишустин подчеркнул важность комфортных условий при проведении экзаменов ЕГЭ и ОГЭ для школьников, педагогов и родителей. Он отметил, что государственная аттестация – серьезное испытание, вызывающее стресс у учеников и их семей, а экзамены должны позволять детям продемонстрировать свои знания и таланты.

Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, в том числе для учителей, воспитателей и логопедов. Учителям теперь положено 18 часов преподавательской работы в неделю за одну ставку заработной платы.

Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что учителей в школах перегружают составлением отчетов для статистики, из-за чего страдает образовательный процесс.