Генпрокурор заявил о чрезмерной бюрократической нагрузке на учителей

Генпрокурор сообщил о перегрузке учителей из-за избыточной отчетности в школах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о чрезмерной нагрузке учителей школ заполнением статистических отчетов, передает ТАСС. Он отметил, что объем отчетности, возложенной на педагогов, настолько велик, что с ним могла бы сравниться работа МВД. Краснов пояснил, что это мешает учителям уделять достаточно времени обучению учеников.

Выступая перед сенаторами на заседании комитета Совета Федерации, Краснов подчеркнул, что из-за подобной нагрузки учителя нередко вынуждены поручать проверку тетрадей самим ученикам. Он указал на необходимость изменений в образовательной системе, включая пересмотр зарплат и переработок учителей. Краснов добавил, что Генпрокуратура выявила более 12,5 тыс. нарушений в образовательной сфере и привлечены к ответственности около 2 тыс. должностных лиц за неспособность систематизировать учебный процесс.

Краснов также сообщил, что результаты проверок доведены до президента России, и выразил уверенность в том, что порядок будет наведен. По его словам, руководители в сфере образования уже осведомлены о проблемах, и работа по их устранению ведется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от Минпросвещения навести порядок в вопросах учебных пособий для школ.