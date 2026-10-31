Лавров назвал приглашение Польши в G20 нарушением принципов дипломатии

Лавров оценил приглашение Вашингтоном Польши в G20

Tекст: Катерина Туманова

«Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединения, таких как «Двадцатка», работают на основе консенсуса», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Он считает, что присутствие Польши ничего не добавляет объединению, и потребности в еще одном европейском голосе нет. Министр отметил, что по объему экономики Польша не попадает в категорию стран G20.

Кроме того, Лавров указал, что Восточную Европу уже представляют страны, входящие в Евросоюз и НАТО, чьи интересы в G20 представлены изначально.

«[Польша], как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия. В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала», – подчеркнул Лавров.

При этом он назвал G20 дееспособным и жизнеспособным форматом. Под председательством трех членов БРИКС принимались и реализовывались неплохие решения, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в октябре осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20.

Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о нарушении сбалансированного состава объединения в случае включения туда Польши.

Летом посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал неубедительными аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20.