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Гидрометцентр спрогнозировал появление первого снежного покрова в Москве
Гидрометцентр: В Москве 4 ноября сформируется снежный покров
В Москве 4 ноября ожидается установление временного снежного покрова высотой до 1 см, большая часть которого впоследствии растает, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«В этом году, по предварительным расчетам, ждем установления временного снежного покрова уже 4 ноября», – заявила Паршина ТАСС.
По словам синоптика, 3 ноября в столице пройдет небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября он сменится дождем с мокрым снегом. Незначительные осадки сохранятся до 8 ноября.
Паршина добавила, что снежный покров будет носить временный характер: следы снега можно будет наблюдать на земле, но в основном он растает. Более существенные снегопады ожидаются в третьей декаде ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Гидрометцентре сообщили, что нынешний октябрь вошел в пятерку самых теплых в истории Москвы. Москвичей также предупредили о легком понижении температуры на выходных до +9 градусов.
Кроме того, синоптик Паршина рассказала о больших перепадах между ночной и дневной температурами в столице.