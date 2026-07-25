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Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.
«Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.
По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.
Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.
В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.