Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.0 комментариев
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников потушили
Возгорание от падения обломков дронов на Ильском НПЗ ликвидировали
Крупное возгорание на территории кубанского нефтеперерабатывающего предприятия, возникшее минувшей ночью из-за падения обломков вражеских аппаратов, полностью ликвидировано.
Огонь на территории предприятия в Северском районе Кубани окончательно потушен, передает оперативный штаб региона.
Инцидент произошел в ночь на 10 июля в результате падения обломков атаковавших дронов.
В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимали участие более 70 человек. Специалисты задействовали 21 единицу специальной техники, в том числе от МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание на территории Ильского НПЗ произошло после падения обломков беспилотника.
2 июня дрон украинских военных также атаковал это нефтеперерабатывающее предприятие.