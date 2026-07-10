Жителя Джанкойского района осудили за призывы разрушить Крымский мост

Житель Джанкойского района получил четыре года за призыв разрушить Крымский мост

Tекст: Мария Иванова

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Джанкойского района Николаю Семилетову, назначив ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на крымское управление ФСБ.

«Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – говорится в заявлении ведомства. Мужчина 1976 года рождения был задержан за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Следствие установило, что осужденный размещал в открытом доступе в Telegram комментарии с призывами к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, он распространял сообщения, призывающие к убийству русских и политических деятелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня суд назначил жительнице Алушты пять с половиной лет колонии за призывы к уничтожению Крымского моста.

В мае житель Энергодара получил аналогичный срок за публичное оправдание подрыва этого сооружения. Тогда же Следственный комитет объявил в международный розыск британского политика Бена Уоллеса за призывы к ракетным ударам по мосту.