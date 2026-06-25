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    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими сами химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать – стали публично оскорблять и унижать.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

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    25 июня 2026, 10:57 • Новости дня

    Жительница Алушты получила тюремный срок за призыв разрушить Крымский мост

    Tекст: Вера Басилая

    Южный окружной военный суд назначил жительнице Крыма пять с половиной лет лишения свободы за комментарии в интернете с призывами уничтожить Крымский мост, сообщили в суде.

    Суд вынес обвинительный приговор жительнице Алушты за публичные призывы к совершению террористического акта, передает РИА «Новости».

    Женщине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    По данным пресс-службы Южного окружного военного суда, осужденная оставляла противоправные сообщения под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. Она разместила комментарии, в которых призвала к разрушению Крымского моста.

    Суд приговорил жителя Калужской области к семи годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста.

    Южный окружной военный суд назначил пять с половиной лет колонии жителю Энергодара за оправдание подрыва Крымского моста.

    Сотрудники спецслужб задержали в Чите петербуржца за призывы бить ракетами по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.

    23 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Авария оставила без света крупнейшие города Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Республике Крым произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее несколько крупных городов и районов полуострова из-за технологических нарушений в сетях.

    Потребители четырех городских округов и четырех районов Крыма, включая Симферополь, Алушту и Ялту, остались без электроснабжения из-за аварии, сообщило «Крымэнерго» в «Макс».

    В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

    «В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Точное количество абонентов, оставшихся без света, пока не уточняется. Ранее компания информировала об аварийных отключениях в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое и ряде других районов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма.

    В связи с масштабными авариями на объектах инфраструктуры власти ввели графики ограничения режима потребления электрической энергии.

    Накануне аварийные бригады приступили к ликвидации последствий отключения света в восточной части полуострова.

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    24 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выигрыш дела в суде Гааги окончательно закрепил юрисдикцию Москвы над прилегающими к Крымскому полуострову водами, заявил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Абсурдные требования, все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Напомним, международный арбитраж в Гааге отклонил требования Киева о статусе Азовского моря, сносе Крымского моста и выплате репараций Украине.

    Постоянная палата третейского суда закрыла Азовское море для иностранных военных кораблей.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот вердикт признанием суверенитета государства в обновленных границах.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Губернатор сообщил, что на энергетических объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и, как подчеркнул Развожаев, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Все экстренные службы, по его словам, находятся в полной готовности.

    «Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили девять украинских беспилотников.

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    24 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников
    Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили две массированные атаки беспилотников на Севастополь, перехватив десятки вражеских дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», – написал глава города в своем Telegram-канале.

    Спасательная служба зафиксировала точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, из-за чего загорелся приемник газового котла. Огонь оперативно локализовали сотрудники МЧС.

    Также повреждены семь частных домов в разных районах города. Зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Из-за падения частей сбитых БПЛА произошло шесть возгораний травы, в том числе в районе Фиолентовского шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силы ПВО сбили более 25 украинских беспилотников над Севастополем.

    Неделей ранее в результате налета дронов пострадали два местных жителя.

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    25 июня 2026, 09:30 • Новости дня
    В Крыму от атак ВСУ погибли ребенок и взрослый

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В населенном пункте Денисовка на Крымском полуострове в результате ночных атак украинских боевиков погибли два человека, включая несовершеннолетнего, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок», – указал Аксенов в Max.

    Также пострадали еще два человека.

    Глава Крыма пожелал скорейшего выздоровления раненым, и отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

    Ранее в результате налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. В середине июня жертвой ночного удара дронов по городу Саки стала пожилая женщина.

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    22 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил о минимизации последствий ударов Киева в Крыму

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму активно устраняют негативные последствия варварских атак украинских властей, обеспечивая безопасность и своевременное информирование местных жителей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил текущую обстановку в регионе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что руководство республики предпринимает все необходимые меры для защиты граждан и оперативного оповещения людей о происходящем.

    «Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», – заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пожилая жительница города Саки погибла в результате ночного удара украинских беспилотников.

    Чуть ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя» ударом по истории.

    Представитель Кремля также охарактеризовал обстрел пассажирского поезда Москва – Симферополь преступлением киевского режима.

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    24 июня 2026, 09:03 • Новости дня
    В Крыму три города и два района остались без света

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Технологические нарушения на Крымском полуострове привели к обесточиванию нескольких крупных населенных пунктов и прилегающих муниципальных образований, сообщило предприятие «Крымэнерго».

    Масштабный сбой в электросетях оставил без энергоснабжения жителей Евпатории, Сак, Джанкоя, а также Джанкойского и Сакского районов, указали в компании, передает ТАСС.

    Точное количество пострадавших абонентов в настоящий момент не уточняется.

    «Ведутся аварийно-ремонтные работы», – отметили там.

    Специалисты экстренных служб уже ликвидируют последствия аварии. Ожидается, что подача электричества потребителям будет полностью восстановлена ориентировочно в течение одних суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне масштабное отключение электроэнергии затронуло Симферополь, Алушту и Ялту.

    В ночь на среду из-за удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

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    22 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    В восточной части Крыма начались работы по ликвидации энергоаварии

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии на электросетях, которая оставила без света часть жителей Восточного энергорайона Крыма.

    Аварийные бригады устраняют последствия отключения электричества в восточной части полуострова, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стали серьезные повреждения на местных линиях электропередачи.

    «В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона. Ведутся аварийно-восстановительные работы», – сообщили представители предприятия «Крымэнерго». Ожидается, что специалисты полностью завершат ремонт и вернут свет в дома местных жителей до 17.00 понедельника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений на линиях электропередачи.

    Позже специалисты ввели графики ограничения потребления электрической энергии.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидации перегруза энергосетей за пределами города.

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    22 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту приостановили в третий раз за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, в очереди на проезд скопилось более 800 транспортных средств.

    Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в третий раз за день, передает РИА «Новости». Ограничения ввели в 11.05 по московскому времени.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Причины остановки трафика не уточняются. Людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников безопасности.

    По состоянию на десять часов утра в очереди на проезд находилось более 800 машин. Со стороны Тамани досмотра ожидали 385 автомобилей, время простоя превышало один час. Со стороны Керчи скопилось 450 транспортных средств, а ожидание составляло около двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали.

    В августе количество ожидающих проезда машин достигало почти двух тысяч.

    Среднее время ожидания ручного досмотра со стороны Тамани составляло около четырех часов.

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    23 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Хуснуллин заявил об усилении защиты транспортного сообщения с Крымом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство совместно с Министерством обороны разрабатывает дополнительные меры защиты транспортных артерий Крыма, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», – сказал Хуснуллин на совещании президента с членами правительства, передает ТАСС.

    Кроме того, кабмин вместе с региональными властями подготовил программу поддержки туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. По словам вице-премьера, эти меры направлены на сохранение кадрового потенциала отрасли и обеспечение возврата средств туристам за ранее оплаченные бронирования, в том числе за детский отдых. Ожидается, что соответствующие документы будут выпущены в ближайшие дни.

    Хуснуллин также подчеркнул, что правительство продолжит в оперативном штабном режиме принимать решения для планомерной реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Вице-премьер отметил, что в 2025 году турпоток на полуостров составил 7,4 млн человек, превысив показатель 2024 года, когда регион посетили 6,3 млн туристов.

    По статистике, 75% отдыхающих прибывают в Крым на автомобилях, а 25% используют железнодорожный транспорт. При этом Хуснуллин признал, что с учетом текущей обстановки сейчас наблюдается определенное снижение туристической активности на полуострове.

    Ранее сообщалось, что руководство Крыма предпринимает все необходимые меры для защиты граждан от украинских атак.

    Эксперт Игорь Юшков назвал Вооруженные силы России единственным гарантом безопасности логистических цепочек полуострова.

    Власти Херсонской области создают дополнительные транспортные коридоры для разгрузки автомобильного движения в сторону республики.

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    22 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Минпросвещения: Родителям отдыхающих в Крыму детей предложат альтернативу

    Tекст: Ольга Иванова

    Отправку школьников в крымские санатории временно отменили, а отдыхающих в «Артеке» ребят организованно возвращают домой, детям предложат альтернативу, сообщили в Минпросвещения.

    Ситуация с приостановкой работы детских лагерей на полуострове находится под постоянным контролем, сообщает Минпросвещения. Для оперативного решения всех возникающих вопросов ведомство создало специальный оперативный штаб.

    Согласно распоряжению главы республики, бронирование мест и размещение организованных групп приостановили до 1 сентября 2026 года. В связи с этим запланированный заезд в центр «Алые паруса» пришлось отменить.

    Сейчас организован плановый вывоз школьников из международного центра «Артек» к местам их постоянного проживания. На протяжении всего маршрута сопровождающих координируют сотрудники спецслужб, обеспечивая полную безопасность возвращения.

    Всю необходимую информацию родителям передают в индивидуальном порядке. Взамен отмененных путевок им предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления в других российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона.

    Для решения возникающих вопросов власти создали специальный оперативный штаб.

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    24 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Сбиты девять атаковавших Севастополь беспилотников

    Развожаев: Военные сбили девять атаковавших Севастополь беспилотников

    Сбиты девять атаковавших Севастополь беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе в районе Севастополя уничтожили девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

    По его словам, беспилотники сбили в районе Северной стороны, мыса Херсонес и в Балаклавском районе.

    Губернатор сообщил, что в отражении атаки участвуют системы ПВО и мобильные огневые группы. Военные уничтожают вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Развожаев призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили два украинских беспилотника.

    В июне Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    22 июня 2026, 22:36 • Новости дня
    Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

    В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

    «За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

    Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

    Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    24 июня 2026, 03:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отражают атаку ВСУ, военные уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    При отражении атаки ВСУ задействованы авиация, расчеты ПВО и мобильные огневые группы. В районе Северной стороны сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил Развожаев в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.

    Представители министерства культуры России во главе с первым замминистра Сергеем Обрывалиным посетили разрушенную панораму для оценки последствий атаки беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    23 июня 2026, 06:20 • Новости дня
    В очередях на Крымский мост скопилась почти 1 тыс. автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Утром 23 июня перед въездами на Крымский мост образовались крупные заторы, время ожидания досмотра превысило два часа, сообщил канал об оперативной обстановке у подъездов к мосту.

    К 6.00 мск 23 июня в пробках с обеих сторон переправы находилось 975 транспортных средств, говорится в сообщении канала в Max.

    «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», – отмечается в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали трижды за день.

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      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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