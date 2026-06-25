Жительница Алушты получила тюремный срок за призыв разрушить Крымский мост

Tекст: Вера Басилая

Суд вынес обвинительный приговор жительнице Алушты за публичные призывы к совершению террористического акта, передает РИА «Новости».

Женщине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По данным пресс-службы Южного окружного военного суда, осужденная оставляла противоправные сообщения под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. Она разместила комментарии, в которых призвала к разрушению Крымского моста.

Суд приговорил жителя Калужской области к семи годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста.

Южный окружной военный суд назначил пять с половиной лет колонии жителю Энергодара за оправдание подрыва Крымского моста.

Сотрудники спецслужб задержали в Чите петербуржца за призывы бить ракетами по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.