Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими сами химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать – стали публично оскорблять и унижать.0 комментариев
Жительница Алушты получила тюремный срок за призыв разрушить Крымский мост
Южный окружной военный суд назначил жительнице Крыма пять с половиной лет лишения свободы за комментарии в интернете с призывами уничтожить Крымский мост, сообщили в суде.
Суд вынес обвинительный приговор жительнице Алушты за публичные призывы к совершению террористического акта, передает РИА «Новости».
Женщине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
По данным пресс-службы Южного окружного военного суда, осужденная оставляла противоправные сообщения под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. Она разместила комментарии, в которых призвала к разрушению Крымского моста.
Суд приговорил жителя Калужской области к семи годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста.
Южный окружной военный суд назначил пять с половиной лет колонии жителю Энергодара за оправдание подрыва Крымского моста.
Сотрудники спецслужб задержали в Чите петербуржца за призывы бить ракетами по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.