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Жителя Калуги осудили за оправдание терроризма
Суд приговорил жителя Калужской области к семи годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста и оправдание украинских ударов, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Калужской области, назначив ему семь лет исправительной колонии общего режима.
Мужчина был признан виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Алексеев И. в одном из мессенджеров… публично оправдывал ракетный удар ВС Украины по объекту ВМС РФ, побуждал к разрушению Крымского моста», – добавили в спецслужбе.
Кроме того, по данным силовиков, злоумышленник призывал к убийству участников спецоперации и обстрелу жилых кварталов Донецка. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд приговорил жителя Энергодара к тюремному сроку за оправдание подрыва Крымского моста.