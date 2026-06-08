Жителя Калуги осудили за оправдание терроризма

Tекст: Алексей Дегтярёв

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Калужской области, назначив ему семь лет исправительной колонии общего режима.

Мужчина был признан виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Алексеев И. в одном из мессенджеров… публично оправдывал ракетный удар ВС Украины по объекту ВМС РФ, побуждал к разрушению Крымского моста», – добавили в спецслужбе.

Кроме того, по данным силовиков, злоумышленник призывал к убийству участников спецоперации и обстрелу жилых кварталов Донецка. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд приговорил жителя Энергодара к тюремному сроку за оправдание подрыва Крымского моста.