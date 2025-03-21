Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.3 комментария
Песков назвал милитаризацию Европы опасной
Песков заявил о стремлении европейских лидеров к милитаризации континента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность тем, что милитаризация Европы становится опасной тенденцией, не способствующей восстановлению доверия и безопасности на континенте.
Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что милитаризация Европы является опасной тенденцией. Он отметил, что это не способствует восстановлению доверия и не приближает к разрядке международной обстановки.
Песков подчеркнул, что европейские лидеры демонстрируют стремление к милитаризации любой ценой, что не добавляет безопасности континенту. Он отметил, что публично лидеры показывают другое лицо, однако их действия говорят о другом.
Пресс-секретарь президента также указал, что многие европейцы недовольны этой политикой, но несмотря на это, большинство стран Европы продолжают следовать общей тенденции к милитаризации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры договорились выделить 800 млрд евро на оборону на четыре года. Газета также сообщала, что немецкий милитаризм вновь обретает силу, напоминающую гитлеровскую эпоху. Эксперты увидели в оборонной стратегии ЕС недостаток конкретики и финансовых средств.