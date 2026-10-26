Пятый пленум ЦК Компартии Китая 20-го созыва открылся в Пекине

Tекст: Дмитрий Зубарев

В китайской столице начал работу пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии (ЦК КПК) 20-го созыва, заседания которого продлятся до 29 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Главными темами повестки станут отчет Политбюро ЦК КПК о проделанной работе, а также обсуждение ряда значимых вопросов, связанных со всесторонним соблюдением строгой дисциплины внутри партии.

Президент России Владимир Путин 21 октября назвал пленум крупным событием во внутриполитической жизни Китая и пожелал Пекину успехов в его проведении.

Подобные заседания служат одним из важнейших механизмов формирования и утверждения политического вектора КНР в периоды между партийными съездами. На пленумах руководство обсуждает стратегические задачи, а принимаемые документы становятся ориентиром для работы партийных и государственных структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин пожелал Китаю успехов в проведении очередного пленума ЦК КПК 20-го созыва. Ранее численность членов Коммунистической партии Китая достигла 100,271 млн человек.