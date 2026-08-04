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Ученые Китая открыли мощнейший космический ускоритель частиц
Обнаружен самый мощный природный ускоритель частиц в космосе
Двойная звездная система Лебедь X-3 признана наиболее мощным природным ускорителем частиц среди известных науке на данный момент.
Китайские специалисты установили, что двойная звездная система Лебедь X-3 является мощнейшим природным ускорителем частиц, передает РИА «Новости».
Открытие сделала Высокогорная обсерватория широких атмосферных ливней (LHAASO) в провинции Сычуань.
Институт физики высоких энергий Китайской академии наук сообщил: «Энергия ускоряемых космических частиц достигает как минимум 30 ПэВ, что значительно превосходит предсказания современных общепринятых теоретических моделей».
Подтверждение статуса Лебедя X-3 как первого переменного источника сверхвысокоэнергетического гамма-излучения открывает новые перспективы. Это позволит глубже изучить экстремальные физические процессы вблизи компактных объектов, таких как черные дыры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦЕРН сообщил о завершении работы Большого адронного коллайдера перед четырехлетней паузой.
Китайские астрофизики с помощью радиотелескопа FAST зафиксировали связь быстрых радиовсплесков с двойными звездными системами.
В прошлом году обсерватория LHAASO выявила способность микроквазаров действовать в качестве ускорителей частиц.