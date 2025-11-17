Китайские ученые раскрыли тайну происхождения космических лучей

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Обнаружение гамма-излучения от микроквазаров позволило пролить свет на происхождение энергетических космических лучей Млечного Пути.
Открытие, о котором сообщило агентство Синьхуа, стало возможным благодаря работе высокогорной обсерватории LHAASO.
Китайские ученые впервые выявили, что микроквазары – системы, образованные черной дырой и звездой-компаньоном, способны действовать как ускорители частиц.
По словам главного научного сотрудника LHAASO академика Цао Чжэня, «исследования не только раскрывают ключевые механизмы происхождения космических лучей, но и улучшают наше понимание экстремальных физических процессов в системах черных дыр».
Исследования позволили зафиксировать гамма-излучение сверхвысоких энергий от пяти микроквазаров. Особенно примечательны данные по системе SS 433, где энергия протонов превышает один ПэВ, а мощность излучения эквивалентна взрыву 400 трлн водородных бомб каждую секунду.
Как отмечает Синьхуа, это открытие дало научному миру один из ответов на загадку источника так называемого колена в энергетическом спектре космических лучей, существовавшую почти 70 лет.
Ученые пришли к выводу, что микроквазары, формирующиеся при поглощении черными дырами вещества звезд-компаньонов и выбрасывающие релятивистские струи, являются вероятным источником космического излучения.
