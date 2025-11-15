Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS

Ученый Леб заявил о признаках искусственного происхождения у объекта 3I/ATLAS

Tекст: Мария Иванова

Космический объект 3I/ATLAS венось вызвал удивление в научном сообществе благодаря признакам возможного искусственного происхождения, передает РИА «Новости».

Как сообщил в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб, снимки, сделанные 11 ноября, показали, что объект продолжает существовать как активное единое тело, несмотря на близкий проход к Солнцу. «Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», – написал Леб.

Ученый подчеркнул, что аномалии поведения 3I/ATLAS ставят перед исследователями новые вопросы. Часть специалистов не согласна с кометной природой объекта, считая его возможным инопланетным кораблем. Ранее Леб выражал мнение, что недавний маневр объекта мог быть вызван мощным выбросом газа, что обычно приводит к потере значительной части массы.

Межзвездный объект был открыт 1 июля. По данным астрономов, кома 3I/ATLAS, то есть облако газа и пыли вокруг ядра, достигает примерно 24 километров в диаметре, а возраст объекта оценивается в 7,5 млрд лет, что делает комету одной из древнейших, известных ученым.

В сентябре Леб рассказывал, что 3I/ATLAS начал менять цвет, что указывает на «аномальную эволюцию» объекта. В августе тот же ученый отмечал, что межзвездный объект излучает свет, похожий на автомобильные фары, причину этого свечения наука пока объяснить не может.

При этом российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков заявил, что комета 3I/ATLAS не имеет отношения к деятельности инопланетян.

Ранее астрономы зафиксировали необычное поведение этой межзвездной кометы.

