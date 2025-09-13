Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Астрономы зафиксировали аномальную эволюцию кометы 3I/ATLAS
Астрофизик Леб: На межзвездном объекте 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
Межзвездная комета 3I/ATLAS, чей возраст оценивается более чем в семь с половиной млрд лет, неожиданно сменила окрас с красного на зеленый из-за резкого выброса цианида и никеля.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетавший через Солнечную систему, начал проявлять необычные изменения, сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб, передает РИА «Новости».
По данным Леба, за последние две недели цвет объекта резко изменился с красного на зеленый, что связано с увеличением выделения цианида и никеля. Ученые из Паранальской обсерватории Европейской Южной Обсерватории в Чили отметили эти перемены в конце августа.
Ави Леб отметил: «Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS». По словам астрофизика, эти процессы существенно влияют на внешний вид кометы.
Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля и позже классифицирован как комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр облака газа и пыли вокруг ядра кометы составляет около 24 км. Компьютерное моделирование показало, что возраст данного тела превышает 7,5 млрд лет, что делает его примерно на 3 млрд лет старше Солнца и, возможно, самой древней из наблюдавшихся комет.
В августе Леб также сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, визуально напоминающий автомобильные фары, однако источник этого свечения пока не установлен. Он не исключил гипотезу, что объект может быть искусственного происхождения и обладать мощным источником энергии, заметным за миллионы километров.
Межзвездный объект 3I/ATLAS с диаметром около 20 километров может достичь Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.