Ученый объяснил странное поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Tекст: Ольга Иванова

Новый межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный телескопом системы ATLAS, ведет себя слишком необычно для предполагаемого космического корабля инопланетян, передает РИА «Новости». Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что если бы объект действительно был искусственным, ему было бы достаточно слегка замедлиться, чтобы сравняться по скорости с долгопериодическими кометами и не привлекать внимания земных наблюдателей.

По мнению Богачева, нынешняя траектория 3I/ATLAS – наоборот, лучший способ обратить на себя внимание, ведь гиперболическая скорость выделяет его среди других небесных тел. Ученый отметил, что похожие версии о внеземном происхождении высказывал и астрофизик Ави Леб, утверждавший, что и астероид 1I/Oumuamua мог быть искусственным объектом.

Леб продемонстрировал две научные работы, где спектроскопия 3I/ATLAS указывала на отсутствие газов вокруг объекта, что, по его мнению, не позволяет отнести его к кометам. Однако эта точка зрения вызвала критику в научном сообществе, после чего Леб предположил, что видимый на снимках хвост объекта – лишь визуальный эффект и не доказывает его кометную природу.

Богачев иронично добавил, что теперь научный мир ожидает обнаружения четвертого межзвездного объекта, чтобы посмотреть, как быстро Леб вновь предположит его искусственное происхождение. По словам российского ученого, частота обнаружения подобных объектов позволяет надеяться, что ждать этого, возможно, долго не придется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы заметили внутри орбиты Юпитера крупную межзвездную комету A11pl3Z (3I/ATLAS). Объект приблизится к Солнцу и Марсу в октябре. Комета движется по траектории, не связанной с Солнечной системой.