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Мошенники придумали схему обмана россиян ко Дню борьбы с диабетом
Аферисты стали похищать деньги под видом записи на обследование
Телефонные злоумышленники начали предлагать россиянам пройти бесплатное медицинское обследование на предмет выявления диабета, чтобы выманить их личные данные и похитить деньги, рассказали эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты связываются с гражданами под предлогом Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, и выманивают деньги.
«Мошенники предлагают россиянам пройти бесплатную проверку уровня сахара в крови или записаться на обследование в рамках якобы государственной профилактической кампании», – рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» РИА «Новости».
Злоумышленники требуют назвать номер полиса ОМС и перейти по отправленной ссылке. Ввод личных данных и банковских реквизитов на фишинговом сайте приводит к краже средств, а счета жертвы используются в дропперских цепочках.
Эксперты призвали не передавать паспортные данные и номера СНИЛС по телефону неизвестным, а все плановые визиты к врачам организовывать через регистратуру своей поликлиники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца «Мошеловка» сообщила о краже денег у россиян под предлогом возврата средств за отопление. В октябре мошенники начали выманивать СМС-коды под видом банковских работников. В МВД раскрыли многоступенчатую схему обмана пенсионеров с предложением бесплатных лекарств.