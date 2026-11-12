Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны

WSJ: Вэнс допустил прямые переговоры с Ираном для завершения войны

Tекст: Катерина Туманова

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником из службы безопасности в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии.

«По мнению некоторых американских чиновников, стать лицом иранской дипломатии может быть политически рискованно для вице-президента», – пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Вэнс готов стать главным переговорщиком с Ираном в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп заверил своих главных помощников в открытости для возобновления переговоров с Ираном со стороны Вэнса и наделил его соответствующими полномочиями.

Американские чиновники подчеркнули предварительный характер обсуждений о направлении Вэнса на прямую встречу с иранскими официальными лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговоров. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи заявил об отсутствии переговоров с Вашингтоном.

В октябре Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.