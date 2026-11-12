В России выявили три самых некурящих региона

Чечня, Ингушетия и Краснодарский край стали самыми некурящими в РФ

Tекст: Катерина Туманова

В Чечне доля курящих граждан старше 18 лет составила всего 0,25%, в Краснодарском крае – 4,4%, а в Ингушетии – 5,94%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

В число лидеров по отказу от табака также вошли Татарстан с показателем 7,75%, Дагестан, где курят 8,77% жителей, и Ямало-Ненецкий автономный округ с 9,87%.

Кроме того, в список регионов с наименьшим распространением курения попали Северная Осетия, Мордовия, Чувашия и Калужская область. В этих субъектах показатель составил от 10,17% до 11,38%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре республики Северного Кавказа заняли лидирующие позиции в рейтинге субъектов с наименьшим потреблением алкоголя. Чечня стала российским регионом с самым низким показателем курящих граждан. В 2025 году Минздрав назвал Чечню, Ингушетию и Кабардино-Балкарию регионами с наименьшей распространенностью курения.