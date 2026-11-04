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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 11:12 • Новости дня

    Минздрав: Первые пациенты получили неснимаемые экзопротезы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России началось применение неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения, первыми пациентами стали подопечные Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации Ростех, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Сейчас мы формируем новую технологию. Разработку завершили, идут первые пациенты. Когда идет имплантация металлической конструкции – экзопротез может фиксироваться, в том числе для постоянного ношения. Это продвинутые современные технологии», – цитирует Мурашко ТАСС.

    Министр подчеркнул, что сегодня существует потребность в протезировании ветеранов специальной военной операции, и ЦИТО обладает сильной базой в травматологии и ортопедии, а также командой специалистов для психотерапевтической помощи.

    Экзопротезирование подразумевает вживление импланта в кость, к которому через переходник крепится экзопротез. ЦИТО производит свыше 500 видов медицинских изделий, включая системы с микропроцессорным управлением, и занимается реабилитацией участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании центра комбинированной протезно-реабилитационной помощи. В том же месяце в Туле начал работу девятый региональный Центр инноваций в травматологии и ортопедии.

    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    В Нидерландах доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

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    2 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Врач перечислил наиболее вредные для сердца продукты

    Невролог Маматов: Вреднее всего для сердца соленые снеки и высококалорийная еда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Здоровье сердца зависит от всего рациона и образа жизни, однако есть пять факторов риска в питании, которые стоит минимизировать, рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

    Среди главных врагов сердца врач назвал переработанное мясо: колбасы, сосиски и бекон, содержащие много соли и насыщенных жиров. Второй фактор риска – избыток соли, который способствует повышению артериального давления. Врач посоветовал реже есть вяленую рыбу, чипсы и сухарики, пишет «Газета.Ru».

    Третьим врагом Маматов назвал сладкие газировки, избыток которых ведет к набору веса и нарушениям обмена веществ. Четвертый фактор – продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как жирное мясо, сало, сливочное масло, жирные сыры и сливки. Они могут повышать уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск атеросклероза.

    Пятым фактором риска врач назвал ультрапереработанную пищу, если она становится основой рациона и вытесняет овощи, фрукты, злаки и бобовые. «Сердце невозможно защитить одним полезным продуктом. Важна вся система: питание, физическая активность, сон, масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, курение и другие факторы риска», – заключил Маматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые выявили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков. В сентябре диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В августе эксперты Роскачества рекомендовали здоровым людям употреблять не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач-эндокринолог назвала крадущее 20 лет жизни состояние

    Эндокринолог Морозова: Метаболический синдром сокращает жизнь на 20 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-эндокринолог Галина Морозова заявила, что метаболический синдром может сократить продолжительность жизни на 10-20 лет.

    По словам Морозовой, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, которые развиваются из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, передают СМИLenta.ru.

    «Эти состояния 10-20 лет украдут у вас из жизни», – предупредила Морозова в эфире канала «Россия 1».

    Она также отметила, что метаболический синдром провоцирует развитие опасных хронических заболеваний, включая сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни.

    Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила о связи роста случаев сахарного диабета второго типа с неправильным пищевым поведением.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

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    3 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост числа смертей от рака шейки матки

    Nature Medicine: К 2050 году смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

    Tекст: Дарья Григоренко

    К 2050 году количество смертей от рака шейки матки в мире может вырасти почти на 40%, а заболеваемость – на 20%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

    «Несмотря на то, что рак шейки матки в значительной степени можно предотвратить, он по-прежнему остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем мире», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

    Специалисты в рамках проекта Global Burden of Disease проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы и на основе выявленных тенденций построили прогноз до 2050 года.

    По оценкам ученых, в 2023 году в мире зарегистрировали около 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. Ожидается, что к 2050 году эти показатели вырастут до 1,08 млн диагнозов и 522 тыс. смертей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве предсказали рост числа случаев рака в России к 2050 году на 15,9%.

    В сентябре ученые назвали инфекции причиной 12% случаев онкологии в мире.

    В июле во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе и России из-за старения населения.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    3 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения

    Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказаться от вредных привычек значительно сложнее в коллективе или семье, где другие люди продолжают им следовать, заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».

    «Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.

    Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.

    До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.

    В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Глава ведомства назвал старение населения одним из главных вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    3 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Больная раком блогер Лерчек начала повторный курс химиотерапии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии в московской клинической больнице №62.

    Лечение проходит в государственном медицинском учреждении по полису ОМС после наблюдения в НМИЦ онкологии имени Блохина. Химиотерапия является промежуточным этапом перед вылетом в Китай, где Чекалина рассчитывает получить вакцину для борьбы с онкологическим заболеванием, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии… Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике №62. После Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», – сказала Чекалина.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Ранее адвокат Константин Третьяков отмечал, что защита запросила у суда разрешение на поездку в Китай для лечения по официальному приглашению клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защита Чекалиной обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения.

    В среду Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В прошлом месяце Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

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    3 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Минздрав перечислил разрушающие здоровье россиян вредные привычки

    Замминистра здравоохранения Котова: Неправильное питание разрушает здоровье

    Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова отнесла к главным вредным привычкам злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и недостаток физической активности.

    Котова заявила, что образ жизни человека определяет состояние его здоровья на 60%, в то время как генетика влияет на развитие заболеваний лишь на 15%, передает РИА «Новости».

    «Давайте еще раз обозначим, какие привычки здоровые, какие привычки вредные. Вот мы каждый раз об этом говорим, но тема очень сложная, многогранная. Злоупотребление алкоголем – один. Табакокурение – два. Нерациональное питание и недостаточная двигательная активность», – сказала Котова в ходе конгресса «Национальное здравоохранение».

    Замминистра пояснила, что россияне потребляют слишком много сахара, кондитерских изделий и углеводов. При этом в рационе граждан наблюдается нехватка овощей, фруктов и клетчатки, а также переизбыток соли.

    Кроме того, в рамках профильного национального проекта в России создадут более 600 центров медицины здорового долголетия. Специалисты учреждений будут определять тип старения пациентов, составлять персональные планы ведения здорового образа жизни и оказывать психологическую поддержку при избавлении от зависимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сокращении продолжительности жизни из-за ожирения.

    Мурашко назвал старение населения одним из главных вызовов в сфере охраны здоровья россиян.

    Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева сообщила о высокой вероятности дожить до ста лет при отказе от вредных привычек.

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    2 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Детский развлекательный центр на Ямале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа 17 детей заразились острой кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра «Космолэнд», сообщило управление Роспотребнадзора по округу.

    Работа игрового центра приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. «В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр «Космолэнд» <...>, проведены санитарно-эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей», – говорится в публикации.

    Проверки подтвердили грубые нарушения санитарного законодательства. У работников отсутствовали медицинские книжки, в помещениях царила антисанитария, была найдена просроченная еда. Лабораторное исследование питьевой воды из кулеров показало несоответствие микробиологическим показателям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В прошлом месяце в Алма-Ате десятки детей оказались в больнице с симптомами острой кишечной инфекции после массового отравления в Республиканской физико-математической школе.

    В марте учащиеся четвертого класса одной из московских школ пожаловались на сильные боли в животе после утреннего приема пищи.

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    2 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Голикова: Россия к 2030 году должна достичь 80% техносуверенитета в медицине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия к 2030 году должна достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «К 2030 году мы должны достичь уровня технологического суверенитета в 80%. По итогам 2025 года показатель по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» полностью достигнут», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой, сделанное на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

    Вице-премьер подчеркнула, что главным результатом являются не цифры, а появление новых лекарств, медицинских изделий и методов лечения, которые улучшают качество жизни пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский сообщил о планах ведомства включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о появлении цифрового профиля пациента с использованием технологий искусственного интеллекта в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.

    На прошлой неделе Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях.

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    3 ноября 2026, 09:25 • Новости дня
    Герою России из Алешек провели шестичасовую операцию на глазах после удара ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану, ранее удостоенному звания Героя России, провели шестичасовую операцию на глазах после обстрела со стороны ВСУ в 2024 году.

    «Меня вывезли 30 декабря 2024 года. Я как раз с начмедом принимал охранников, четыре человека, и мы их размещали. Прилетел снаряд, насмерть начмеда, меня ранило», – приводит слова медика ТАСС.

    Харлан отметил, что до сих пор не понимает, как остался в сознании после такого удара. 31 декабря он уже был в клинике Гельмгольца в Симферополе. «Шесть часов вытаскивали осколки из глаз. А уже потом ремонтировали переломы рук», – добавил врач.

    С начала спецоперации в 2022 году Харлан помогал жителям Херсонской области. Ранее президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. До переезда в Алешки медик 40 лет проработал в Херсонской областной больнице.

    «Я был первый в Советском Союзе, кто загнал магнитно-резонансный томограф из Голландии. Это было в 1992 году», – вспоминает он. Отец главврача – летчик-штурмовик, получивший звание Героя Советского Союза за оборону Крыма. На Украине Харлан заочно осужден за спасение людей на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие жители города Алешки покинули свои дома до того, как началась гуманитарная миссия по их эвакуации.

    Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках.

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    Россия формирует новую логику импортозамещения

    Обсуждающийся в Госдуме новый федеральный бюджет содержит важные изменения с точки зрения промышленной политики государства. Прежде всего это касается новых подходов с точки зрения импортозамещения. Как выглядят эти перемены и почему перед нами фактически план по созданию целых промышленных отраслей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке. Это оказалось значимо для всего континента, так как этот человек был последней неприступной преградой на пути Евросоюза, запланировавшего передачу замороженных средств России украинскому режиму. Что будет теперь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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