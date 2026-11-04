По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Минздрав: Первые пациенты получили неснимаемые экзопротезы
В России началось применение неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения, первыми пациентами стали подопечные Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации Ростех, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сейчас мы формируем новую технологию. Разработку завершили, идут первые пациенты. Когда идет имплантация металлической конструкции – экзопротез может фиксироваться, в том числе для постоянного ношения. Это продвинутые современные технологии», – цитирует Мурашко ТАСС.
Министр подчеркнул, что сегодня существует потребность в протезировании ветеранов специальной военной операции, и ЦИТО обладает сильной базой в травматологии и ортопедии, а также командой специалистов для психотерапевтической помощи.
Экзопротезирование подразумевает вживление импланта в кость, к которому через переходник крепится экзопротез. ЦИТО производит свыше 500 видов медицинских изделий, включая системы с микропроцессорным управлением, и занимается реабилитацией участников СВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании центра комбинированной протезно-реабилитационной помощи. В том же месяце в Туле начал работу девятый региональный Центр инноваций в травматологии и ортопедии.