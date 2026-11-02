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Минздрав анонсировал внедрение ИИ в 95% медкарт россиян к 2030 году
Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил, что к 2030 году цифровой профиль пациента с использованием технологий искусственного интеллекта появится в 95% медицинских карт граждан.
К 2030 году доля электронных медицинских карт россиян, для которых будет сформирован цифровой профиль с помощью решений на базе искусственного интеллекта, достигнет 95%, передает РИА «Новости».
Соответствующие данные привел заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве. Он подчеркнул, что важнейшей задачей также является использование технологий ИИ для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в клиниках.
Также в России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом для анализа снимков и электронных карт.
Кроме того, Мурашко заявил о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с использованием этой технологии.