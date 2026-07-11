Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
Онищенко спрогнозировал рост числа «болезней-всадников» у россиян
Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости россиян из-за малоподвижности
В России ожидается увеличение числа пациентов с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и постоянных стрессов, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко предупредил о грядущем росте числа так называемых «болезней-всадников» среди населения страны, передает ТАСС. К этой категории относятся онкология, диабет второго типа, а также сердечно-сосудистые и нейродегенеративные недуги.
«Будет расти число россиян с «болезнями-всадниками». Первая тройка – это кардиология, онкология, эндокринология. Это три мощные группы болезней, которые сегодня являются ведущими и определяют и популяционное здоровье, и индивидуальное здоровье», – заявил академик.
По словам эксперта, главной причиной ухудшения здоровья выступает малоподвижный образ жизни в сочетании с постоянными умственными и эмоциональными перегрузками. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что от подобных недугов уже страдают около 37% взрослых граждан.
Онищенко также сослался на данные ВОЗ, прогнозирующие увеличение новых случаев рака до пяти млн в год к 2050 году. Он подчеркнул, что хотя люди стали меньше пить и курить, эта позитивная динамика нивелируется массовым ожирением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова отнесла к числу «болезней-всадников» рак и диабет второго типа.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко выделил кардиологические и онкологические заболевания в качестве лидеров по уровню смертности.
Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева предупредила о наличии ожирения у каждого третьего жителя страны.