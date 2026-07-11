ВСУ ударили по пассажирским автобусам в Запорожской области

ВСУ повредили три пассажирских автобуса при обстреле Запорожской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ночь на субботу украинские военные нанесли удар по Запорожской области, повредив несколько транспортных средств. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Сейчас специалисты занимаются оценкой нанесенного материального ущерба.

«В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы, – написал Балицкий. – Простые пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях, которые должны были выйти на маршрут, чтобы люди могли съездить по своим делам или провести время с близкими, стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры».

Глава региона также опубликовал фотографии с места происшествия. На представленных кадрах можно отчетливо увидеть три поврежденных автобуса различной вместимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля украинский беспилотник также ударил по пассажирскому автобусу на трассе в Запорожской области.

В начале месяца власти региона временно приостановили автобусные пассажирские перевозки из-за активности дронов. В июне осколки сбитого летательного аппарата повредили рейсовое маршрутное транспортное средство с людьми.