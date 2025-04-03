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Лавров обвинил Киев в поддержке террористов в Африке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля, что дестабилизирует ситуацию в Африке.
По мнению министра иностранных дел России, действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации в Африке, передает ТАСС.
Лавров отметил, что киевский режим действует при полном попустительстве западных спонсоров, поддерживая террористические группировки.
Глава ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Эти страны входят в Альянс государств Сахеля (АГС), который сталкивается с угрозами со стороны террористических организаций.
Лавров подчеркнул, что помимо бывших колонизаторов, в числе внерегиональных игроков, продолжающих дестабилизацию региона, появился и Киев.
Он выразил обеспокоенность тем, что международные усилия по урегулированию ситуации в Сахеле могут быть подорваны.
Как отметил министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп, республика считает Украину террористическим государством. Мали, являясь участником Альянса государств Сахеля, активно обсуждает международные вопросы, включая безопасность в регионе.
Ранее Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по информации властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.