Лавров обвинил Киев в поддержке террористов в Африке

Tекст: Александра Юдина

По мнению министра иностранных дел России, действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации в Африке, передает ТАСС.

Лавров отметил, что киевский режим действует при полном попустительстве западных спонсоров, поддерживая террористические группировки.

Глава ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Эти страны входят в Альянс государств Сахеля (АГС), который сталкивается с угрозами со стороны террористических организаций.

Лавров подчеркнул, что помимо бывших колонизаторов, в числе внерегиональных игроков, продолжающих дестабилизацию региона, появился и Киев.

Он выразил обеспокоенность тем, что международные усилия по урегулированию ситуации в Сахеле могут быть подорваны.

Как отметил министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп, республика считает Украину террористическим государством. Мали, являясь участником Альянса государств Сахеля, активно обсуждает международные вопросы, включая безопасность в регионе.

Ранее Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по информации властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.