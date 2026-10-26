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    26 октября 2026, 07:19 • Новости дня

    ВСУ подготовили спецназ для проведения диверсий в Сумской области

    Большое число подразделений ССО Украины стянули в Сумскую область для диверсий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины перебросили значительное количество подразделений сил специальных операций в Сумскую область для подготовки диверсий, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска планируют проведение диверсионных операций на территории Сумской области. Для выполнения этих задач командование развернуло в регионе множество подразделений сил специальных операций (ССО), передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В Сумской области противник разворачивает большое количество подразделений ССО для проведения диверсионных действий», – сообщил собеседник агентства.

    Координацию и связь между этими группами на сумском направлении обеспечивает 111-й полк связи украинских ССО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг группировка войск «Север» уничтожила диверсионную группу и нескольких украинских офицеров на сумском направлении. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о переброске украинским командованием наименее подготовленных отрядов под Сумы для закрытия брешей в обороне. Также российские силовые структуры сообщили об использовании украинской армией квартир жителей с мумифицированными останками под пункты временной дислокации в регионе.

    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    25 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

    Торговая сеть «Эпицентр» заявила о полном уничтожении объектов на Украине

    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
    @ Marianna Kotyk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине местная компания «Эпицентр» сообщила о ликвидации логистических мощностей.

    Соответствующее сообщение об уничтожении складов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве опубликовано на странице компании в социальной сети, передает ТАСС.

    «Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», – говорится в тексте заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении беспилотниками логистического центра «Эпицентр» с продукцией для обеспечения ВСУ в Харькове. В середине месяца серия взрывов полностью уничтожила последний логистический хаб компании в Хмельницком. В прошлом месяце российские военные ликвидировали аналогичный объект с зарубежной военной продукцией в Одессе.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Минобороны: За сутки сбито 1072 беспилотника ВСУ

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 1072 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 1072 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Об этом министерство сообщило в сводке в Max о ходе специальной военной операции.

    Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска дальнобойных дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 159 районах.

    На различных направлениях подразделения российских войск улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о суточных потерях украинской армии на шести направлениях, было уничтожено около 1245 военнослужащих. В пятницу дежурные силы ПВО нейтрализовали 443 украинских беспилотника над территорией страны. В среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских дрона.

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    25 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Харькове и терминал «Васищево»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр», на территории которого хранили продукцию двойного назначения для обеспечения ВСУ, а также терминал «Васищево» с военным имуществом, сообщило Министерство обороны.

    В результате ударов в Харькове были поражены логистический центр «Эпицентр», на территории которого хранили продукцию двойного назначения для обеспечения ВСУ, и распределительный центр, где также хранились и распределялись военные грузы, сообщает Минобороны.

    Кроме того, поражен логистический терминал «Васищево», который использовался украинскими военными для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу операторы ударных беспилотников центра «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по транспортно-логистическому центру в Чернигове и морскому сухогрузу, доставлявшему военные грузы на Украину.

    Министерство обороны сообщило об ударах беспилотниками по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины.

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    25 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Число погибших при атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до двух человек

    Число погибших при ночной атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до двух человек

    Tекст: Вера Басилая

    В больнице скончался один из пострадавших при ночной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород, общее число жертв увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

    «В городе Белгороде погибли двое мужчин, один пострадавший скончался в больнице», – сообщил Шуваев в «Максе».

    Он добавил, что 13 человек пострадали: семеро из них проходят лечение в стационаре, шестеро получают амбулаторную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Шуваев сообщил о гибели мирного жителя в результате ночной массированной атаки беспилотников на Белгород.

    Мэр города Валентин Демидов сообщил о значительных разрушениях и пострадавших в результате массированного удара украинских беспилотников по центру Белгорода.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород.

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    25 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Минобороны отчиталось о поражении следовавшего в Одессу сухогруза

    Минобороны: ВС России поразили сухогруз с военным грузом на пути в Одессу

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему в порт Одессы грузы для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    «На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    В Минобороны уточнили, что днем в воскресенье российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минобороны сообщило о поражении в Черном море сухогруза, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для украинской армии, следовавшему в Одессу.

    В среду ведомство заявило о поражении портовой инфраструктуры и логистических центров на Украине, а также сухогруза с военными грузами для ВСУ, следовавшего в Одессу.

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    25 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    За медпомощью после удара ВСУ в Ельце обратились шесть человек

    Tекст: Антон Антонов

    После ракетного удара вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца за медицинской помощью обратились шесть человек, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По словам губернатора, в Ельце прошло совещание по устранению последствий ракетной атаки: пожар в промышленной зоне локализован, повреждены фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа, главе города поручено полностью обследовать пострадавшие строения и оценить ущерб.

    «В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку», – сообщил губернатор в «Максе».

    За медицинской помощью обратились еще пять человек: двое – с отравлением продуктами горения, одной сотруднице предприятия из-за обострения хронического заболевания помощь оказали на дому, два человека получили поверхностные порезы и от госпитализации отказались.

    Губернатор также призвал жителей крайне серьезно относиться к сигналам ракетной опасности и не игнорировать правила безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Артамонов сообщил о нанесении вооруженными силами Украины удара по промышленной зоне Ельца.

    Сотрудник охраны предприятия погиб при ракетном ударе ВСУ по промышленной зоне Ельца.

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    25 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ударили по вантовому мосту в районе Запорожья

    Минобороны: Российские военные ударили беспилотниками по мосту в Запорожье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов поразили вантовый мост в районе города Запорожье, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились с помощью беспилотников «Герань», цитирует ТАСС сообщение ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу операторы ударных беспилотников центра «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ. В пятницу расчеты аппаратов «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-24 на месте базирования. Российские операторы дронов уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Запорожской области.

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    25 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Российские военные спасли раненого тигренка под Донецком

    Tекст: Ольга Иванова

    Тигренок по кличке Шерхан, обнаруженный российскими военными в окрестностях Донецка с переломом лапы и повреждением глаз, пройдет курс лечения в подмосковном парке «Земля прайда».

    Военные нашли в окрестностях Донецка четырехмесячного раненого тигренка, которого согласился принять подмосковный парк «Земля прайда», передает РИА «Новости».

    Бойцы долго пытались пристроить животное в зоопарки и центры содержания, однако нигде не было мест. В итоге супруга одного из военных обратилась к представителям парка в Подмосковье, где детеныша решили забрать.

    «Мы выезжаем с малышом домой, где полностью его обследуем, начнем лечить, и где он больше никогда не узнает, что это такое, когда твоя жизнь в опасности», – сообщили в парке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российский стрелок рассказал о минировании трупов животных боевиками ВСУ на Константиновском направлении.

    В августе прошлого года ветеринары начали восстановительное лечение спасенного в Петербурге кота.

    В начале прошлого года приют «Кошкин дом Донецк» сообщил о вывозе более 5,5 тыс. питомцев из зоны спецоперации на Украине.

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    25 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    В Черном море уничтожили БЭК с FPV-дронами ВСУ

    Минобороны: В Черном море уничтожили БЭК с FPV-дронами ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операторы дронов «Герань» и экипаж истребителя Су-30СМ2 поразили в Черном море безэкипажные катера ВСУ, в том числе катер-носитель дронов, сообщило Минобороны.

    В числе уничтоженных был безэкипажный катер, который являлся носителем FPV-дронов, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Министерство опубликовало видео с кадрами ударов. Согласно описанию, операторы «Гераней» поразили катер-носитель FPV-дронов противника, а экипаж Су-30СМ2 уничтожил другой безэкипажный катер ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об уничтожении силами Черноморского флота пяти безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины за неделю. В пятницу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по морскому сухогрузу, доставлявшему военные грузы на Украину.

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    25 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Мэр Энергодара сообщил о ранении мирного жителя при детонации дрона

    Tекст: Ольга Иванова

    В Энергодаре Запорожской области мирный житель получил осколочные ранения при детонации беспилотника, сообщил мэр города Максим Пухов.

    «Сегодня в результате атаки вражеского БПЛА в районе ДК «Современник» пострадал энергодарец. Мужчина 1960 года рождения получил осколочные ранения во время детонации дрона», – написал Пухов в Мах.

    Мэр добавил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Мелитополь.

    В субботу министерство здравоохранения региона заявило об атаке беспилотника ВСУ на автомобиль скорой помощи.

    Балицкий рассказал об ударе украинского дрона по комбинированной дорожной машине.

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    25 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по заводу в Орле возросло до четырех

    Tекст: Ольга Иванова

    До четырех возросло количество погибших в результате ракетного удара по предприятию в Орле, один человек числится пропавшим без вести, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «В результате разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших человек», – приводит слова Клычкова РИА «Новости».

    Он добавил, что 19 человек обратились в больницы после удара. По словам губернатора, пострадавшие получили разные степени повреждений, от минимальных до достаточно серьезных. В настоящее время в стационарах медучреждений остаются семь человек.

    Кроме того, один человек числится пропавшим без вести. Клычков отметил, что спасатели привлекли строителей для разбора завалов, чтобы попытаться найти его. «Посмотрели по камерам – есть большой риск, что человек мог остаться в здании», – уточнил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов после пятничного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле.

    Губернатор Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО после удара по гражданскому объекту.

    В пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии угрозы химической опасности после ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла.

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    25 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по идущему в Черноморск судну с военным грузом

    ВС России поразили сухогруз с грузами для ВСУ на пути в Черноморск

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы продолжили нанесение ударов беспилотниками по украинским логистическим центрам, портовой инфраструктуре и судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    «На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт «Черноморск» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для украинской армии, следовавшему в Одессу. В пятницу Минобороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для ВСУ.

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    25 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Над Брянской областью сбили 48 беспилотников

    Силы ПВО за сутки уничтожили 48 дронов над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 48 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «барс-Брянск», МОг Брянского ло МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 48 вражеских БПЛА самолетного типа», – написал Ковальчук в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Егор Ковальчук сообщил о гибели двух человек в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельхозпредприятия.

    При атаке БПЛА на Белгород один человек погиб и 14 пострадали.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород.

    Силы ПВО за ночь уничтожили 532 украинских дрона над 23 регионами.

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    25 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Дрон ВСУ повредил восемь школьных автобусов в Брянской области

    Украинский БПЛА повредил восемь школьных автобусов в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинского беспилотника на предприятие в брянском Стародубе получили повреждения восемь школьных автобусов, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом территорию предприятия в городе Стародубе Брянской области, сообщил Ковальчук в Max.

    «В результате атаки дрона-камикадзе по территории предприятия в Стародубе повреждены восемь школьных автобусов, выбито несколько окон в здании. К счастью, никто не пострадал», – сообщил Ковальчук.

    Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 48 украинских беспилотников над территорией Брянской области.

    В пятницу губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели женщины при ударе украинских войск по рейсовому автобусу.

    При атаке БПЛА в Пермском крае на промышленный объект пострадали пять человек.

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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