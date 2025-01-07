Приют «Кошкин дом Донецк» спас 5500 животных из зоны СВО с марта 2022 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, с первым замруководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко они пообщались с организатором проекта «Животные СВО» Евгенией Михайловой. Приют «Кошкин дом Донецк» активно занимается спасением животных в зоне боевых действий, передает Telegram-канал Пушилина. Волонтеры организации вывозят животных из освобожденных населенных пунктов, оказывая помощь тем, кто оказался в бедственном положении. С марта 2022 года организация спасла более 5500 питомцев, из которых 5300 уже обрели новые семьи.

Михайлова рассказала, что в приюте находятся не только кошки, но и небольшие собаки и даже кролики. Многие из спасенных животных поступают в тяжелом состоянии, с ранениями и контузиями, но волонтеры оказывают им необходимую заботу и лечение. После восстановления животные ищут новые дома и находят их в разных уголках России.

География новых семей для этих «фронтовых котиков» очень обширна, что подтверждает высокий интерес и готовность россиян помочь братьям нашим меньшим. Среди городов, откуда забирают животных, числятся Хабаровск, Владивосток, Мурманск, Петрозаводск, Ханты-Мансийск и Оренбург. Важное подспорье в спасении животных – новый автомобиль высокой проходимости, который теперь будет у приюта, что облегчит волонтерам их благородную миссию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул важность работы медицинских работников в Горловской городской больнице №2, особенно в условиях текущих вызовов на Украине. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность медикам за их героизм и профессионализм в это сложное время.