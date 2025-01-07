Пушилин и Кириенко обсудили работу врачей в Горловке и поздравили бойцов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава ДНР Денис Пушилин посетил горловскую городскую больницу №2, передает Telegram-канал Пушилина. Это учреждение отметило свое 90-летие в декабре прошлого года. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко он встретился с коллективом медиков, которые, по его словам, демонстрируют героизм и профессионализм, продолжая работать в сложных условиях.

Горловка находится в сложной ситуации, но российская армия, как отметил Пушилин, постепенно отодвигает линию фронта. Это дает надежду на то, что в ближайшем будущем жители смогут вернуться к мирной жизни, а город начнет процесс восстановления. В планах – капитальный ремонт больницы и других медицинских учреждений города.

Пушилин выразил благодарность медицинским работникам за их преданность профессии и способность творить чудеса в сложных условиях. Также вместе с Сергеем Кириенко он поздравил бойцов 9-й и 114-й бригад 51-й армии с Новым годом и Рождеством Христовым. Командиры и личный состав, по словам Пушилина, полны оптимизма и продолжают наступление широким фронтом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили кафедральный собор в Ровеньках, где обсудили с архиепископом Ровеньковским Аркадием строительство новых и восстановление действующих храмов.