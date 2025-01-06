Пасечник рассказал о восстановлении храмов в Ровеньках в ЛНР

Tекст: Дарья Григоренко

Пасечник в своем Telegram-канале сообщил о посещении кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ровеньках вместе с Кириенко. По его словам, в храме их встретила торжественная и уютная атмосфера, созданная заботливыми прихожанами. После молитвы у иконы Пресвятой Богородицы состоялась беседа с архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием, рассказал он.

Глава ЛНР отметил, что архиепископ Аркадий подчеркнул важность поддержания собора в нормальном состоянии, отметив, что здание регулярно подвергается текущим ремонтам. Однако, по его словам, кровля требует капитальной замены, и без помощи верующие не смогут справиться с этой задачей. Кириенко выразил готовность содействовать в поиске средств и специалистов для проведения необходимых работ.

По словам владыки Аркадия, большинство православных храмов в Ровеньках, пострадавших в ходе военных действий, уже отремонтированы, а верующие продолжают приходить в церкви, чтобы укрепить свои духовные силы и найти утешение.

«Будем и дальше восстанавливать церкви на территории республики и строить новые. Ведь именно Вера всегда объединяла православных людей, помогала нашему народу преодолеть любые трудности, пережить самые сложные времена. Мы обязательно выстоим и теперь – с верой в справедливость и уверенностью в Победе», – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре правительство России выделило более 3,44 млрд рублей на поддержку социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в 2024 году.