Российское правительство выделило 3,44 млрд рублей на развитие Донбасса

Кабмин России утвердил дотации на 3,44 млрд рублей для регионов Донбасса и Новороссии

Tекст: Денис Тельманов

Правительство Российской Федерации утвердило распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов Донбасса и Новороссии, пишет ТАСС. Эти средства предназначены для реализации мероприятий по восстановлению и социально-экономическому развитию данных территорий. Документ, подтверждающий выделение более 3,44 млрд рублей, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, финансирование будет предоставлено из федерального бюджета в рамках комплекса процессных мероприятий, направленных на создание условий для социально-экономического развития Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

«Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой народной республики, Луганской народной республики Запорожской области и Херсонской области, предоставляемой в 2024 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ...» – говорится в документе.

В общей сложности субъекты получат следующие суммы: 1,53 млрд рублей предназначено для Донецкой народной республики, 896 млн рублей направлено в Луганскую народную республику, 951 млн рублей выделено для Запорожской области и 61 млн рублей получит Херсонская область. Эти средства должны способствовать поддержанию и развитию инфраструктуры и экономического потенциала регионов, а также улучшению условий жизни населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало предложение Минэкономразвития о выделении новым регионам 1 млрд рублей для создания инфраструктуры поддержки бизнеса, и соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал. Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал финансирование из общего бюджета Союзного государства проекта по оказанию помощи учащимся в Донбассе.

